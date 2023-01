Caso María Elena Ríos: Prisión domiciliaria para agresor es ‘degradación de la justicia’, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador considera que la prisión domiciliaria dictada por el juez Teódulo Pacheco Pacheco al autor intelectual del intento de feminicidio de la saxofonista María Elena Ríos es “una degradación de la justicia” y un “mal ejemplo” de lo que se debería hacer en casos como este.

De acuerdo con el mandatario, el exdiputado priista Juan Antonio Vera, presunto autor intelectual del crimen, sigue en la cárcel mientras la Fiscalía General de la República (FGR) revisa el asunto.

“Ya se está viendo, hoy se trató junto con otros casos este lamentable asunto. Se trata de un juez de Oaxaca, vamos decir del fuero común, que otorga esta libertad para que el culpable del delito cometido a la saxofonista se vaya a su casa y que allá continúe el juicio. Entonces no ha salido de prisión, porque se está buscando que se revise el asunto por la Fiscalía General, porque se trata de una agresión extrema a una mujer es un intento de feminicidio, algo muy grave”, comentó.

López Obrador adelantó que ya se alista una denuncia por parte de la subsecretaría de Derechos Humanos para que no se otorgue libertad condicional a Vera, “porque en efecto, es un tremendo daño a la sociedad en general, es una degradación de la justicia, un mal ejemplo”, acusó.

#EnLaMañanera | 'No ha salido de prisión, se está buscando que se revise el asunto por la @FGRMexico porque se trata de un intento de #feminicidio, algo muy grave', menciona el presidente @lopezobrador_ sobre el caso de la saxofonista María Elena Ríos y su agresor. pic.twitter.com/z151owHg4T — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) January 24, 2023

¿FGR atraerá el caso de la saxofonista María Elena Ríos?

López Obrador evitó dar información sobre la posible atracción del caso de María Elena Ríos por parte de la FGR para no afectar el debido proceso.

“Se está atendiendo pero no puedo tampoco ampliar más información para que no vaya a ser usada en contra del proceso que no lo vayan a usar como pretexto, al debido proceso”, señaló.

María Elena Ríos pide ‘quemarlo todo’ si agresor reincide

Luego de dar a conocer la decisión del juez Teódulo Pacheco Pacheco, María Elena Ríos pidió a sus seguidores quemar todo si Vera Carrizal “se da a la fuga y me mata”.

“Con una audiencia maquillada y un acuerdo pactado hoy, mi agresor ha quedado libre”, sostuvo en sus redes sociales.

La víctima explicó que el juez aprobó ‘todos los medios de prueba falsificados y sin metodología del agresor, los cuales pretenden hacerlo pasar por enfermo. Incluso aseguró que fueron seis días en los que vivió “una audiencia simulada, ya todo estaba arreglado y un arreglo pactado”.

La saxofonista sufrió un ataque con ácido sulfúrico en 2019 cuando se encontraba en su domicilio ubicado en el municipio de Huajuapan de León, Oaxaca.

Uno de los autores intelectuales de la agresión fue su expareja sentimental, Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien fue detenido en 2020.

Ponciano “H”, uno de los autores materiales, fue aprehendido en diciembre de 2019 en San Andrés Hueyapan, Oaxaca; su hijo, Rubicel, quien fue el encargado de lanzar el químico contra la música, fue detenido tres días después. Sin embargo aún falta por aprehender a otros de los presuntos responsables, Juan Antonio Vera Hernández, hijo del autor intelectual.