Xóchitl Gálvez vs. AMLO: juez admite a trámite amparo para que la reciban en la ‘mañanera’

Xóchitl Gálvez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que un juez federal admitió a trámite su amparo para poder asistir a la conferencia ‘mañanera’ del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la legisladora, con esto se estaría “abriendo una puerta para garantizar el derecho de réplica”.

A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria celebró este paso, y sostuvo que es momento de “hacerle frente al poder”.

“Un Juez Federal admitió mi amparo para que el presidente haga valer mi derecho en su mañanera. Sigamos trabajando para que se escuchen todas las voces. Es tiempo de ser valientes. No le saque, presidente”, concluyó.

La senadora había pedido a López Obrador asistir a una de sus conferencias de prensa, esto después de que el mandatario dijo que Gálvez había votado en contra de los programas sociales del Gobierno.

El presidente, sin embargo, le ‘cerró' la puerta a una de las figuras de la oposición.

“Ella tiene todos los foros. Que vaya a Reforma, o con López-Dóriga, con Ciro (Gómez Leyva), con Alazraki, o en el Senado. Yo sostengo que ellos no le tienen amor al pueblo y que si fuese por ellos, no existirían los programas de bienestar. Me consta, Fox estuvo en contra de la pensión a los adultos mayores y ella trabajaba con Fox, la señora Xóchitl Gálvez”, dijo.

¿Y qué dijo realmente Gálvez sobre los programas sociales de AMLO?

La panista asistió en noviembre a Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, en donde participó en el foro Retos en la política pública para impulsar el desarrollo sostenible en México.

En ese espacio, la senadora dijo estar de acuerdo en las transferencias económicas a los más pobres, pero que son programas insuficientes si no se acompañan con educación y generación de empleo.

“Yo estoy de acuerdo en apoyar a los que menos tienen, por supuesto que estoy de acuerdo en esas transferencias, pero me parece que es insuficiente. Algo que aprendí de mi abuelo es ganar tu comida trabajando y creo que lo que tenemos que hacer es que estos apoyos sean temporales, darles habilidades, educación, certificación y competencias laborales, genera fuentes de empleo para que la gente pueda salir adelante”, abundó.