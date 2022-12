Estás avisado, AMLO: ‘No me voy a dejar’ dice Xóchitl Gálvez a negativa de derecho de réplica

Xóchitl Gálvez dijo este martes que buscará el modo de responder, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se negara a otorgarle derecho de réplica en la conferencia matutina tras mentir sobre una declaración que atribuyó a la senadora.

Gálvez solicitó formalmente asistir a la conferencia matutina para aclarar su postura sobre los programas sociales y las pensiones para adultos mayores. La petición se dio después de que López Obrador dijera el lunes 5 de diciembre que la senadora “acaba de decir que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores”.

“Voy a estudiar dónde y cómo voy a tener mi derecho de réplica, porque no está bien que el presidente diga una mentira desde la mañanera de una persona y que no te puedas defender. Entonces voy a ver la posibilidad, no sé si en el Tribunal Electoral, no sé si en la Fiscalía, pero yo sé que la Fiscalía no le va a dar seguimiento a ninguna deneuncia que ponga, él se sabe intocable”, apuntó Xóchitl Gálvez en entrevista con Grupo Fórmula.

¿Por qué Xóchitl Gálvez solicitó derecho de replica a AMLO?

El lunes, el presidente López Obrador afirmó que Xóchitl Gálvez está en contra de la pensión para personas adultas mayores. Su declaración exacta fue la siguiente.

“Acaba de decir la señora Xóchitl Gálvez que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores, lo mismo planteó la que era candidata del PRI en Hidalgo, y han votado para que no se apoye a los adultos mayores, ni se apoye la educación pública, ni se apoye la salud pública, que no se entreguen becas a personas con discapacidad, porque todo eso para ellos es populismo, es paternalismo. Ellos quisieran que el gobierno estuviese al servicio de una minoría, ese es su ideal, su verdadera concepción”.

En respuesta, la senadora Xóchitl Gálvez pidió al presidente que no se dejara engañar y solicitó un espacio en la mañanera para precisar su postura.

La solicitud no tuvo respuesta formal de parte de la Presidencia. Sin embargo, este martes, López Obrador volvió a hablar sobre la senadora.

El presidente negó el derecho de replica solicitado por Xóchitl Gálvez; se justificó y no aceptó que mintió en la mañanera del 5 de diciembre y dijo que solo otorgará derecho de replica a la legisladora si las autoridades lo obligan a hacerlo.

“Ella tiene todos los foros. Que vaya a Reforma, o con López-Dóriga, con Ciro (Gómez Leyva), con Alazraki, o en el Senado. Yo sostengo que ellos no le tienen amor al pueblo y que si fuese por ellos, no existirían los programas de bienestar. Me consta, Fox estuvo en contra de la pensión a los adultos mayores y ella trabajaba con Fox, la señora Xóchitl Gálvez”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

Al respecto de estas declaraciones, Xóchitl Gálvez comentó este martes que las declaraciones de AMLO son un intento por descarrilar la candidatura que ella busca para ser jefa de Gobierno de la Ciudad de México en 2024.

“Es claro que lo que el presidente quiere es descarrilarme, sabe que soy una persona competitiva en la Ciudad de México y lo va a hacer con todos aquellos que levantemos la mano con este tipo de calumnias”, dijo en entrevista con Grupo Fórmula.