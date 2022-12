Ricardo Monreal se impone al abucheo en Hidalgo

El senador Ricardo Monreal Ávila desató aplausos al imponerse al abucheo durante su participación en el informe legislativo del senador Navor Rojas Mancera en el estado de Hidalgo, por lo que llamó a la tolerancia y la unidad en el movimiento del que es fundador con el ahora presidente.

De entre los mismos boicoteadores se escucharon los aplausos cuando el coordinador de los senadores de Morena les preguntó si es mucho pedir democracia y dignidad en el partido porque la unidad, en lugar de la descalificación, la torpeza y el insulto, es lo único que va a salvar al movimiento.

Monreal Ávila sostuvo que estaba enterado que sería interrumpido por un grupo de personas encabezadas por el delegado de Bienestar, Abraham Mendoza, quienes tienen la consigna de que le griten y lo abucheen, pero decidió asistir solo, sin acarreados ni pandilla, porque ha vivido en la adversidad y las ha enfrentado.

“Dónde estaban hace 26 años, cuando iniciábamos la lucha; 26 años recorriendo ejidos, tocando puertas, nos escupían, éramos 20, 30, 50 y ahora es más fácil estar aquí y gritar desde el anonimato. No actúen con arrogancia, nos hace mucho mal inculcar odio, furia, encono en la gente; el grito debe ser de unidad”, subrayó el aspirante a la candidatura presidencial morenista.

Los gritos se fueron apagando y se oyeron los aplausos, a lo que el senador zacatecano expresó: “Y miren, los aplausos son más que los gritos, y eso me queda en mi mente y en mi conciencia, porque eso es lo que quiere el movimiento”.

En ese sentido, externó que lo que quiere es democracia en el partido, participar con honestidad y verticalidad, “¿les duele mucho pedir eso? ¿Creen que es mucho pedir?”, cuestionó.

Continuó que algunos de quienes le gritan, no lo conocen, no conocen su historia ni su lucha, “simplemente escudados en el anonimato siguen la indicación” de que le griten o lo abucheen, pero no hay que dejarse engañar por “neomorenistas”.

Finalmente, el senador Ricardo Monreal precisó que seguirá luchando por la candidatura para suceder al presidente y propuso abrir un debate entre todos los aspirantes para que se vea quién es el mejor para relevar al Ejecutivo federal en 2024.