‘Por salvar a AMLO’: Buzo que frenó Tramo 5 del Tren Maya dice ser ‘mejor amigo del presidente’

José “Pepe” Urbina, uno de los buzos que interpuso el primer amparo para frenar las obras del tramo 5 del Tren Maya, aseguró que él es una de las pocas personas que está ayudando al presidente Andrés Manuel López Obrador en materia ambiental.

En entrevista con El Financiero, Urbina afirmó que las personas de las que se ha rodeado el mandatario no le han dicho la realidad de la situación en la selva en la Península de Yucatán, por lo que sostuvo que lo debería de escuchar más a él.

“Hoy por hoy no lo saben, pero su mejor amigo en México soy yo, sí que tengo los pantalones para señalar un error para que su Gobierno no se convierta en un ecocida”, declaró.

También agregó que el verdadero riesgo que corre el mandatario es rodearse de personas que no lo contradicen, demostrando la realidad y, en lugar de eso, le dicen únicamente lo que él quiere escuchar.

“La gente que lo aconseja y le da la razón, cuando le dan la razón al señor Presidente (con la obra del tramo cinco del Tren Maya), esa gente es su peor enemigo, esa gente lo está atacando”, decretó.

Durante la conversación, ‘Pepe’ explicó que en realidad lo que él está haciendo es buscar proteger al presidente López Obrador, al mismo tiempo que estaría cuidando del medio ambiente en la península.

“Es como cuando le quitas las llaves a un amigo que está borracho y que no quieres que maneje. Tu amigo se enoja contigo y podrás perder su amistad, pero no se va a ir manejando a su casa”, explicó.

Incluso, el buzo rechazó que esté buscando atacar al Gobierno en turno o que esté buscando una pelea con alguien. Por el contrario, dijo, lo que está haciendo es proteger la selva.

“No se trata de una batalla en la que queremos imponer nuestro ideal político o sistema económico. Nosotros estamos defendiendo el agua, la selva, el medio ambiente, en beneficio de todos, incluyendo los que ciegos de codicia lo quieren destruir”, declaró.

Además, sostuvo que para el próximo año van a seguir con esta custodia a través de la vía legal, aunque lamentó que los amparos que hay actualmente no hayan podido ser resueltos ya que la autoridad no ha colaborado.

“No es verdad que se hayan caído los amparos, lo que se levantó fue la suspensión, pero estos continúan. Pero si no han avanzado es porque Semarnat y Fonatur han presentado argucias legales para no presentarse, y por eso no se puede llevar a cabo el juicio”, detalló.

Asimismo, explicó que el hecho de haber ya presentado recursos legales y haber señalado las inconsistencias que tiene esta obra, ha ayudado para que más gente se sume al movimiento.

“Hoy el señor presidente le ha dado combustible a un montón de gente que está preocupadísima de lo que está pasando, y se han dado cuenta de que sí se puede hacer algo”, señaló.

Además, recordó que ya la Organización de Naciones Unidas (ONU) ya expuso los riesgos que conlleva el Tren Maya para el derecho humano al medio ambiente, por lo que Pepe espera que cada vez se sumen más organismos internacionales.