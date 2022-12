¿México dará asilo político a Pedro Castillo, destituido en Perú? Esto dijo Marcelo Ebrard

México consideraría otorgar asilo político a Pedro Castillo, presidente destituido de Perú, si lo solicitara, explicó este miércoles el canciller Marcelo Ebrard.

Así lo comentó el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) a Radio Fórmula.

“Por lo pronto, México estaría dispuesto a darle asilo si lo pide Pedro Castillo?”, cuestionó la conductora Denise Maerker.

“Nosotros tenemos una política favorable de asilo, yo no creo que nos negaríamos. Vaya, si él lo pide lo consideramos en sentido positivo, no creo que, no debiéramos oponernos”, apuntó Ebrard.

Más temprano se informó que la Embajada de México en Perú fue bloqueada para evitar que Pedro Castillo busque refugio y asilo en suelo nacional mexicano.

Al respecto, Ebrard comentó a la radio que se enteró de estos hechos por los medios de comunicación y descartó que Castillo haya tenido contacto con la cancillería mexicana: “Había una patrulla porque decían que se iba a ir el presidente Castillo a la embajada, pero la verdad nunca llegó a la Embajada. No sé si esa era su intención (...) Me sorprendió incluso porque no tuvimos conocimiento, no supimos, no tuvimos ningún contacto”, puntualizó.

Esta tarde, Marcelo Ebrard lamentó los hechos que ocurren en este momento en Perú, e hizo un llamado de respeto “a la democracia y a los derechos humanos” por el bien del país.

México pospone cumbre de Alianza del Pacífico por “acontecimientos” en Perú

En este contexto, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, anunció el aplazamiento de la Cumbre de la Alianza del Pacífico prevista para el próximo miércoles en Lima, por la situación que enfrenta Perú.

“Dados los últimos acontecimientos en Perú, se ha convenido posponer la Cumbre de la Alianza del Pacífico que tendría verificativo el próximo 14 de diciembre en la Ciudad de Lima. Les mantendré informados”, señaló el canciller. Se esperaba la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Perú, así como la presencia de otros mandatarios latinoamericanos.

¿Qué está pasando en Perú con Pedro Castillo?

La tarde de este miércoles 7 de diciembre Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso peruano; el mandatario instaló un Gobierno de emergencia cuando los legisladores se disponían a votar un nuevo pedido para destituirlo.

Sin embargo, el plan de Castillo no salió como esperaba, pues rápidamente los congresistas tomaron medidas: el Congreso de Perú aprobó la destitución de Pedro Castillo como presidente y anunció que Dina Boluarte, quien fuera la vicepresidenta al momento de la crisis, tomará protesta como presidenta interina. Boluarte ya ha acudido al Congreso peruano para su nombramiento.

Además, Castillo fue detenido por autoridades policiales y está retenido en la Segunda Región Policial de Lima, según informó el medio Canal N.

Investigación contra Pedro Castillo

Castillo tiene cinco investigaciones en su contra, cuatro por presunta corrupción y otra por un presunto plagio realizado en su tesis de maestría hace una década.

Por ello, el Congreso peruano informó la semana pasada que hizo un nuevo pedido para debatir la destitución del entonces presidente. Fue el tercer intento legislativo por removerlo bajo el argumento de “incapacidad moral permanente” desde el inicio de su gobierno.

Con información de AP