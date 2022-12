A propósito de Pedro Castillo.... ¿Cómo y por qué se solicita asilo político?

Tras el cierre del Congreso peruano y la conformación de un Gobierno de emergencia dictado por el presidente Pedro Castillo, este miércoles, un grupo de opositores y ciudadanos peruanos se concentraron en la Embajada de México en Perú para impedir que el mandatario busque refugio y asilo en el territorio mexicano.

Ante estos hechos, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard expresó que México consideraría otorgar asilo político a Pedro Castillo en caso de que lo solicitara.

“Nosotros tenemos una política favorable de asilo, yo no creo que nos negaríamos. Vaya, si él lo pide lo consideramos en sentido positivo, no creo que, no debiéramos oponernos”, apuntó Ebrard en una entrevista con Radio Fórmula.

¿Por qué una persona puede pedir asilo político?

De acuerdo con la Agencia de la ONU para los refugiados, una persona puede solicitar asilo político por las siguientes razones:

Si tiene temor de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, género u opiniones políticas .

. Se encuentra fuera de su país de origen y no tiene la protección de la región .

. Ha huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.

¿Cómo ser reconocido como refugiado en México?

En México, el organismo encargado de recibir y tramitar las solicitudes de refugio es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y, cualquier extranjero tiene derecho a solicitar que le sea reconocida la condición de refugiado, y debe presentar su solicitud ante la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados o ante Instituto Nacional de Migración (INM).

Tras la solicitud, se garantiza la no devolución de la persona que solicita refugio a su país de origen, en caso de que su vida, seguridad o libertad se vean amenazadas.

El solicitante debe acudir ante la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para llenar un cuestionario y ser entrevistados, durante el encuentro, el solicitante debe narrar los hechos en los que basa su solicitud.

Posteriormente, la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados realiza una investigación de las condiciones sobre el país de origen, con la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Una vez concluida la indagatoria, realiza el análisis de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Dentro del plazo de 45 días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud, la Coordinación General debe emitir una resolución fundada y motivada respecto del reconocimiento o no de la condición del refugiado.