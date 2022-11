Repudio y enojo contra Ricardo Monreal en Morena, asegura Mario Delgado

Hay un gran “repudio, rechazo y enojo” en contra del senador Ricardo Monreal al interior de Morena, advirtió el dirigente nacional del partido, Mario Delgado.

Por ello, lo conminó a que si quiere una “reconciliación nacional”, primero debería empezar al interior de su partido, dijo, al asegurar que el senador “no está descartado” de la lista de ‘corcholatas’ para la candidatura presidencial.

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo menciona entre sus favoritos para la candidatura presidencial, en conferencia en sus oficinas centrales de la Ciudad de México, Delgado Carrillo aseguró que a Monreal “nosotros no lo vamos a descartar”.

“Lo que creo es que él tendría que hacer un esfuerzo extraordinario de reconciliación con los simpatizantes y militantes de nuestro movimiento; porque durante la marcha del domingo (a la que el senador no asistió) noté un gran repudio, un gran rechazo y un gran enojo de la militancia hacia el senador Monreal”, alertó.

No obstante -recalcó- “nosotros, como partido, no lo vamos a descartar, pero evidentemente, si quiere participar en el proceso de selección del candidato del 2024, sí tendría que iniciar un proceso así como él dice, de reconciliación nacional, tendría que empezar por la militancia de Morena. Ahí es donde él necesita una reconciliación”.

-¿Todavía no se le consideraría como traidor al partido ni a sus principios?

“Para nosotros el senador Ricardo sigue cumpliendo con su encomienda como senador de la República; en todas las votaciones, en todas las reformas que ha impulsado nuestro gobierno ahí ha estado presente él cumpliendo esa tarea”, aseguró Mario Delgado.

Ricardo Monreal confirma diálogo con dirigentes de Va por México

Desde Madrid, España, el senador de Morena, Ricardo Monreal, confesó, el fin de semana pasado, que ha conversado con los dirigentes de la alianza ‘Va por México’, lo cual “no me hace de ninguna manera un traidor” o que no esté con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo he platicado con todos los partidos, no me gusta avergonzarme de ello porque no lo siento, el dialogar y platicar con grupos políticos distintos al mío no nos hace menos (…) no me hace de ninguna manera un traidor ni menos un mexicano que no esté con el Presidente”, sostuvo.