‘Defienden sólo a la cúpula’ del INE: Delgado

Los que se manifestaron en la marcha de ayer sólo “defienden a una cúpula de privilegiados del INE” y subestiman al resto de la población, acusó el líder nacional de Morena, Mario Delgado.

“La marcha por la supuesta defensa del INE no es más que la defensa a una cúpula electoral encabezada por algunos consejeros adictos a los lujos y privilegios”, dijo, y explicó que “la propuesta de reforma electoral no plantea la desaparición del instituto; por el contrario, busca reforzarlo, así como darle mayor poder al pueblo”.

Consideró que “el gran error de la oposición es subestimar a la gente, creer que no tiene criterio, que no está informada ni politizada y que no tiene la madurez política para ser partícipe de las decisiones más importantes para nuestra nación”.