Meningitis aséptica en Durango: Suman 46 casos y cinco fallecimientos

Los contagios de meningitis aséptica se elevan rápidamente en Durango, causando la muerte a tres pacientes este fin de semana; también se sumaron cinco diagnósticos positivos.

A pesar de que hay avances en las investigaciones, los casos de meningitis aséptica en Durango continúan a paso acelerando; este lunes la Secretaría de Salud actualizó la cifra de pacientes positivos, mismos que alcanzan 46 casos y un total de cinco defunciones.

El mandatario estatal en entrevista comparó la enfermedad de la meningitis aséptica con el COVID-19, ya que es un tema desconocido totalmente, no hay literatura, no hay antecedentes, no hay protocolos, porque no hay registro de casos similares. Por lo tanto, continúan las investigaciones, pese a que ya se conoce que un hongo es el causante de las muertes.

No se descartan más casos y más decesos por esta enfermedad que continúa siendo misteriosa para la ciencia médica.

Durango tiene cada vez más pacientes en situación grave, ha ampliado las camas de atención en el Hospital materno Infantil y Hospital 450 que dependen de la Secretaría de Salud; del viernes a la fecha se han registrado cinco nuevas detecciones y tres muertes más.

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, también indicó que ante la gravedad del estado de salud de cuando menos cuatro pacientes, se solicitó el apoyo de la Secretaría de la Marina y la Guardia Nacional a fin de hacer un traslado al Instituto Nacional de Neurología y al INSABI en la Ciudad de México.

Para ello se contó con el apoyo de aeronaves especiales; se comenzó con el procedimiento, pero las pacientes se descompensaron y no fue posible estabilizarlas en ese momento y fue imposible que se concretara el traslado.

¿Qué es la meningitis aséptica?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), la meningitis aséptica es el tipo más común de meningitis, por lo que la mayoría de las personas se mejoran solas sin recibir tratamiento.

Sin embargo, las personas que tengan síntomas de meningitis deben ver a un médico de inmediato porque algunos tipos pueden ser muy graves.

Los bebés menores de un mes y las personas con el sistema inmunitario debilitado tienen mayores probabilidades de enfermarse gravemente por la meningitis viral.

Según los CDC, los enterovirus no poliomielíticos son la causa más común de meningitis. Aunque otros virus que pueden causar meningitis son los siguientes:

El virus de las paperas

Los virus del herpes

El virus del sarampión

El virus de la influenza (gripe)

Los arbovirus, como el virus del Nilo Occidental

El virus de la coriomeningitis linfocítica

Síntomas comunes de meningitis aséptica en niños y adultos