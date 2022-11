Metformina: ¿A qué personas se les receta este medicamento aunque no padezcan diabetes?

Aunque la metformina es uno de los fármacos más conocidos para tratar la diabetes, este medicamento no solo funciona para personas con este padecimiento.

De acuerdo con MedlinePlus, la metformina se utiliza sola o con otros medicamentos para tratar diabetes tipo 2; sin embargo, no se utiliza este fármaco para tratar la diabetes tipo 1 (condición en la que el cuerpo no produce la insulina y, por lo tanto, no puede controlar la cantidad de azúcar en la sangre) .

¿Para qué funciona la metformina y cuáles son sus efectos secundarios?

Esta medicina, también denominada euglucémico, ayuda a controlar la cantidad de glucosa (azúcar) en la sangre, además de disminuir la glucosa que se absorbe de los alimentos, así como la que se almacena en el hígado.

Sin embargo, la metformina puede ocasionar efectos secundarios como:

Diarrea y calambres abdominales

Bajas de azúcar en sangre, cuando se la usa en combinación con píldoras liberadoras de insulina (secretagogos) e insulina

La acumulación de ácido láctico.

¿En qué otras enfermedades se prescribe la metformina?