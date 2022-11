AMLO ‘echa la mano’ a marcha en ‘defensa’ del INE: Zócalo estará libre el domingo

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Claudia Sheinbaum tener libre el Zócalo de la Ciudad de México el domingo 13 de noviembre, para que los asistentes a la marcha contra la reforma electoral puedan llegar sin ningún impedimento a la plaza de la Constitución.

Sin pregunta de por medio, el mandatario mexicano afirmó que no sabía que una empresa privada había pedido permiso para utilizar el Zócalo para organizar un evento de béisbol ese domingo, por lo que solicitó a la jefa de Gobierno hablar con ellos para terminar el evento un día antes.

“No tenía información que había un evento organizado por una asociación y convenido por el gobierno de la ciudad de tiempo atrás, es un torneo de béisbol en el Zócalo. Ayer me enteré y le pedí a la jefa de Gobierno que viera con los organizadores que se terminara el torneo el sábado”, señaló AMLO en su conferencia matutina.

“Me informó la jefa de Gobierno que ya había hablado con los organizadores y ellos aceptaron que esté disponible el Zócalo el domingo. Informar esto para que se pueda llegar al Zócalo sin ningún problema, contratiempo u obstáculo”, añadió.

Asimismo, López Obrador reiteró el llamado a sus simpatizantes a no salir de sus casas el domingo 13 de noviembre para evitar enfrentamientos con las personas que participen en la marcha convocada por empresarios y partidos de oposición contra la reforma electoral propuesta por AMLO.

“¡Libertad! Todos a manifestarse. El Zócalo estará abierto. Los derechos de manifestación no se imploran, no hay ni siquiera pedir permiso ¡Que vengan al Zócalo! Zócalo, Zócalo, Zócalo”.

Asistentes a la marcha contra reforma electoral son clasistas anti-juaristas

El titular del Ejecutivo invitó a sus adversarios asistir con “ánimo” a la marcha impulsada por empresarios y partidos políticos de oposición y aseguró que la movilización “es parte de la democracia”.

Sin embargo, aseguró que la mayoría de los asistentes a la marcha son “racistas y clasistas” y como “prueba” pidió reproducir el audio en el que se escucha a Lorenzo Córdova burlarse de la forma de hablar de mexicanos de comunidades indígenas.

En 2015, un usuario anónimo de YouTube exhibió Lorenzo Córdova mofándose de manera racista de los representantes de los pueblos indígenas, quienes solicitan la creación de la circunscripción sexta para que puedan postular candidatos.

“Había uno, no mames, no te voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba este cabrón”, dice Córdova, al imitar con voz grave y burlona: “Yo jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir aquí o diputados, para nosotros, yo no permitir tus elecciones”, dijo al entonces secretario ejecutivo del órgano electoral, Edmundo Jacobo.

Mexicanos apoyan reforma electoral de AMLO, revela encuesta... ¡Del INE!

Gran parte de la población mexicana está de acuerdo con varias de las propuestas realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar al Instituto Nacional Electoral, según una encuesta realizada por el propio INE.

De acuerdo al sondeo, 93 por ciento de los encuestados está a favor de reducir el presupuesto público que se le otorga a los partidos políticos; el 87 por ciento de los mexicanos está de acuerdo en disminuir el número de legisladores plurinominales y el 74 por ciento coincide en destinar menos dinero al INE.

Incluso, 8 de cada 10 mexicanos apoya que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos por voto directo de la ciudadanía, como lo ha planteado AMLO desde marzo de 2022.

De acuerdo al reporte, las iniciativas que cuentan con menos apoyo son:

Cambiar el nombre del INE a INEC (Instituto Nacional Electoral y Consultas).

La desaparición de los institutos y tribunales electorales estatales.

Sin embargo, ambas propuestas tienen el apoyo de más del 50 por ciento de los mexicanos.

Este demoledor apoyo contrasta con los llamados a la “defensa” del INE realizado por empresarios y políticos de oposición.

La encuestas del INE fue realizada por tres empresas privadas entre el 9 y 10 de septiembre y de acuerdo a la representación de Morena en el INE, los resultados se han ocultado durante dos semanas.