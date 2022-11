Simpatizantes de Monreal lanzan red Reconciliación por México: ‘Es un hombre de palabra’

Ricardo Monreal tiene potenciales enemigos, pero también simpatizantes quienes aseguran ‘es un hombre de palabra’.

Este domingo 6 de octubre —en medio de la polémica por los mensajes filtrados por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en los que supuestamente mantiene una conversación con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno—, seguidores del senador de Morena lanzaron la red ciudadana ‘Reconciliación por México’, que respalda al político para consolidar la transformación y construir un México mejor.

‘Ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar’; ‘Luchamos ante la adversidad’; ‘No te doblegues, aún teniendo todo en contra’, fueron algunos de los mensajes enviados por los integrantes de la red.

También se destaca su origen campesino, sus grados académicos, sus labores como profesor y coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, así como sus 24 libros publicados, su experiencia en el servicio público y sus más de 25 años de acompañar al movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Monreal es una figura clave para entender la actividad política mexicana y los cambios legales del Congreso de la Unión. Su oficio político y pragmatismo resuelve, apuntala y crea nuevas alternativas para las líneas de la política que mueven al país. Ha sido un ente político fiel a sus convicciones y leal a Andrés Manuel López Obrador”.

Monreal llama a la unión en Morena

Hace una semana, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado, hizo un llamado a la reconciliación y unidad nacional, desde Pátzcuaro, Michoacán.

“Hay que tener calma, hemos resistido mucho, creemos en México, no queremos el rencor y el odio, creemos en la reconciliación nacional. A todos los mexicanos y mexicanas, hay que estar juntos, no hagamos caso de la guerra sucia, no hagamos caso de esta confrontación, no hagamos caso de aquellos que quieren todavía enturbiar y contaminar más, polarizar más el ambiente, no es correcto. Necesitamos la reconciliación”, expresó el senador morenista.

El senador también aprovechó para enviar un saludo a las y los pobladores del país, luego de acompañar al senador Casimiro Méndez, en la presentación de su Cuarto Informe de Actividades Legislativas, desde el municipio de Uruapan.