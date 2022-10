Monreal se mantiene en Morena por AMLO: asegura que no saldrá del partido como traidor

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, dijo que lo único que lo mantiene unido a la cuarta transformación es el respeto que le tiene al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En una breve conferencia en el Senado, Monreal indicó que ha trabajado con el tabasqueño más de 26 años para consolidar lo cambios sociales logrados desde 2018.

#EnVivo Converso con los medios de comunicación que cubren la fuente informativa del @senadomexicano. https://t.co/TCZXUrS9Rc — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 27, 2022

Por ello, aseguró que no saldrá de Morena como un traidor, ni por la puerta de atrás. Agregó que lo único que ha hecho ‘mal’ es pensar diferente a sus compañeros, ya que prioriza su criterio.

‘’Lo que me mantiene aún en Morena es mi respeto al presidente de la República. Yo no voy a salir por la puerta trasera de Morena y no puedo admitir ser traidor porque piense distinto’', dijo Monreal.

El morenista se refirió a sí mismo como un hombre con convicciones que vela porque el Estado de derecho y la legalidad predominen, con clara referencia a su actual conflicto con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

‘’No creo en el odio ni en el rencor; creo en la reconciliación y eso no me hace traidor’', aseguró en la conferencia de prensa.

En cuanto al conflicto con Sansores, detalló que la demanda en su contra sigue en curso, pero la presentará cuando haya una revisión de la jurisprudencia.

¡Agárrate, Layda Sansores! Monreal tomará acciones legales por filtración de conversaciones

El senador Monreal dijo que tomará acciones “ante las instancias legales competentes” por la filtración hecha por Layda Sansores de supuestas conversaciones con Alejandro Moreno, presidente del PRI.

“Voy a actuar y a ejercer mi derecho oportunamente ante las instancias legales competentes, y no voy a ceder hasta que se cumpla con la Constitución y la ley”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

La gobernadora de Campeche publicó en el Martes del Jaguar una presunta conversación en la que en la que Monreal apoyó a ‘Alito’ Moreno para promover un amparo para que no congelen sus bienes.

La conversación data de inicios de 2020, y en ella se ven las peticiones para promover el amparo y evitar que pierda sus bienes.

“Sabes que estoy en tus manos y solo te la debo a ti, hermano”, fue el supuesto mensaje de ‘Alito’ Moreno a Monreal.