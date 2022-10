Mauricio Toledo se ‘salva’: Corte de Chile revoca orden de extradición a México

Mauricio Toledo, quien fuera delegado en la alcaldía Coyoacán, no será extraditado a México: la Corte Suprema de Chile (nación en la que se encuentra) rechazó enviar al exfuncionario a nuestro país.

Toledo, acusado en México por el delito de enriquecimiento ilícito, viajó a Chile desde agosto de 2021.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal revocó la sentencia dictada el 24 de diciembre del año pasado, que autorizaba la entrega del político quien también es ciudadano chileno.

En su decisión de este viernes, el órgano de justicia consideró que no se cumple el principio de mínima gravedad del delito, “al sancionarse en Chile el enriquecimiento ilícito con una pena de multa y no con un año de reclusión”.

“Que sobre el particular conviene tener en consideración que constituye un principio general del derecho internacional, el que la extradición solo procede por delitos de gravedad, y no serían tales aquellos cuya pena no supera el año de privación de libertad, que serían por tanto de escasa lesividad”, abunda el fallo votado por las y los jueces Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier y Hernán González.

El caso Toledo

Fue en agosto de 2021 cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión contra Toledo, esto después de que el Congreso desaforó al diputado del Partido del Trabajo.

Al político se le acusa de enriquecimiento ilícito como servidor público cuando fue delegado en Coyoacán por el PRD.

Pero de acuerdo con las mismas autoridades, Toledo ya había salido de México días antes (el 26 de julio, para ser exactos) con dirección a Chile.

En entrevista con Grupo Fórmula, Toledo aseguró que el viaje no significaba que estuviera huyendo de la justicia.

“Es mentira que yo esté en fuga porque no tengo ni orden de extradición ni orden de presentación”, dijo en agosto de 2021.