AMLO defiende reforma electoral: ‘Es para que los jóvenes no sufran imposiciones’

En vísperas de la posible discusión de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador remarcó su importancia para desterrar los fraudes electorales del país.

“La reforma electoral es muy importante para que se destierre el fraude, que ya quede como anécdota y que los jóvenes ya no tengan que padecer de estas imposiciones como lo del tapado y todo esto que es parte de la picaresca de la política mexicana”, sostuvo en conferencia de prensa.

El mandatario argumentó que este método antidemocrático se ha convertido en “sinónimo de México”

“¿Ustedes creen que en Costa Rica van a estar pensando en que deben cuidar las casillas para que no haya fraude? Hubo elecciones en Brasil, Colombia, Chile, ¿escucharon algo sobre fraude? No, ese era un asunto que nos avergonzaba, casi sinónimo de México, de su política de siempre”, acusó.

Por ello, comentó que no es “poca cosa” terminar con estas prácticas y exigir que la autoridad electoral sea “imparcial, recta e íntegra”.

“Hace como un año de repente saca una resolución el Tribunal Electoral en un sentido y luego cambia la resolución en otro completamente opuesto, primero resuelve que no iban a quitar a unos candidatos y le envía su dictamen al consejo del INE, no le hace caso y el Tribunal cambia su criterio y les quita las candidaturas, sin ninguna justificación porque no es un asunto legal”, recordó.

El mandatario acusó a las autoridades electorales de actuar por consigna e insistió en cambiar la situación con la reforma.

“Eso hay que corregirlo, y así muchas otras cosas, hacer valer la democracia como forma de vida y como sistema político”, subrayó.

En la #mañanera, el presidente @lopezobrador_ insistió en que México necesita una reforma electoral, que es la única que queda en la lista de sus pendientes. "Es muy importante para que ya se destierre el fraude, que quede como anécdota". pic.twitter.com/BJ9kM8G2O5 — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) October 13, 2022

¿Cuándo se discutirá la reforma electoral?

Debido a que “no hay el tiempo suficiente” para analizar alrededor de 100 iniciativas presentadas, el dictamen de la Reforma Electoral “no estará listo” el 15 de octubre para turnarlo al pleno de la Cámara de Diputados a discusión y votación como se programó, aclaró la presidenta de la Comisión de Reforma Política Electoral, Graciela Sánchez Ortiz, de Morena.

Argumentó que es necesario revisar y dictaminar las decenas de propuestas de reformas y modificaciones a la Constitución y las leyes secundarias, para conformar un solo dictamen, como se ofreció a los diversos grupos parlamentarios.

Sin embargo, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, sostuvo que “yo creo que sí hay condiciones para contar con un dictamen el 15 de octubre”, lo que pasa -dijo- es que la diputada Graciela Sánchez “tiene un criterio, digamos, un poco más pesimista que yo; yo soy más optimista”.

Mier aseguró que hay “‘aproximaciones’ y ‘acercamientos’ con otros grupos parlamentarios”, por lo que mencionó: “Yo espero que sí haya voluntad de los partidos de oposición, yo soy optimista, yo creo que sí”.