Lorenzo Córdova advierte a diputados: ‘No es momento para una reforma electoral’

Al iniciar su participación ante diputados federales de la oposición con la máxima anglosajona de que “si funciona no lo arregles porque lo puedes descomponer”, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, refrendó su posición de que “no es hoy el momento de una reforma electoral”.

Sostuvo que el sistema electoral funciona hoy absolutamente bien y que si no hay reforma la democracia no está en riesgo.

“Si hay una reforma que sea producto de los estudios adecuados, que sea producto de la cabeza, no del estómago, no de las filias ni de las fobias ni de rencores personales”, dijo Lorenzo Córdova.

Diputados cuestionan a Lorenzo Córdova

El consejero acudió a la mesa de parlamento abierto organizado paralelamente por el PAN, PRI y PRD -sin la participación del PRI por estar en su Reunión Plenaria en Coahuila, ni de los legisladores de Morena, PVEM y PT- y expuso que, primero, la iniciativa del Ejecutivo es una reforma refundacional que propone la desaparición de órganos fundamentales antes de una elección presidencial.

Apuntó que las reformas se deben poner a prueba en elecciones intermedias, y resaltó que querer volver a que la Secretaría de Gobernación organice las elecciones es un retroceso de 30 años.

Al responder preguntas de diputados panistas y perredistas, rechazó la propuesta de elegir por voto popular a los consejeros electorales, porque no es viable y “seríamos los únicos en el mundo”, dijo.

Cuestionado sobre los altos salarios de los consejeros electorales y de la burocracia del INE, Lorenzo Córdova respondió que es precisamente la Cámara de Diputados la que ha sido omisa por no atender una sentencia de la Suprema Corte de regular las remuneraciones de los servidores públicos y definir cuánto debe ganar el Presidente de la República.

Sobre un eventual recorte a su propuesta de presupuesto de 20 mil millones de pesos para el 2023, anticipó que “si los diputados deciden un recorte, van a tener que justificar con una motivación reforzada”.

“Es una falacia que el INE sea el órgano electoral más caro del mundo”, aunque admitió que sí se debe “avanzar en menores costos del sistema electoral”. Afirmó que “les guste o no, el INE es la institución de mayor confianza entre los ciudadanos, con un nivel de confianza entre el 60 y el 70 por ciento”.

En su exposición inicial, Córdova Vianello insistió en que no es necesaria ni indispensable en estos momentos una reforma electoral y que si no hay reforma, con el sistema actual se puede ir al proceso del 2024 con todas las garantías.

No obstante, ofreció que todas las propuestas “son bienvenidas”, porque es verdad también que se debe perfeccionar el sistema de representación política en el Congreso, revisar el financiamiento público a los partidos sin poner en riesgo la equidad y avanzar en menores costos del sistema electoral, aunque subrayó que hoy es el costo de la desconfianza.

En entrevista al final de su participación, sobre la intención de Morena y sus aliados de un nuevo recorte a su propuesta de presupuesto, pidió que tengan paciencia, que no incurran en facultades arbitrarias y que no haya prejuicios; que primero hagan un análisis puntual de una propuesta final que aún no existe, es una propuesta todavía interna del INE que se va a discutir y aprobar en el Consejo General.