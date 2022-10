‘Alito’ niega acuerdos con Morena: “es inevitable, sentarnos a dialogar con el gobierno”

Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas reconoció que es inevitable sentarse a dialogar con el gobierno, pues el dirigente nacional del PRI aseguró que lo hizo tal y como sucede en todo sistema democrático y “no por eso deben criticarnos”.

“Cuando se convoca al diálogo, así sea el gobierno, nos tenemos que sentar a dialogar. Yo he visto al diputado Creel pidiendo audiencia ¿no? No sé si ya se la dieron, pero la ha pedido, está impulsando el diálogo y no por eso van a criticarlo. Es una posición para construir acuerdos y consensos”, mencionó ‘Alito’ Moreno.

Asimismo, recordó que “en una democracia se dialoga con la oposición y la oposición dialoga con el gobierno”, y enfatizó: “Regresemos al gobierno del PRI, el sexenio pasado, yo veía sentados al PAN y al PRD sentados con el gobierno y se impulsaron las reformas”.

‘Alito’ reconoce dialogo con Morena, pero niega acuerdos para la reforma electoral

No obstante, aseguró que “para decirlo sin rodeos, fuerte y claro: no estamos trabajando con Morena ninguna iniciativa de reforma electoral en conjunto” y remarcó que “el PRI siempre empeña y cumple su palabra”.

Moreno Cárdenas dijo que “el PRI votó en contra de la reforma eléctrica, lo mismo votó en el tema de la Guardia Nacional y su voto será en contra de una reforma electoral”.

En conferencia en la sede nacional del tricolor expuso que si bien hay coincidencia de la postura en el PRI en materia de seguridad y en la reforma al Quinto Transitorio, “de ninguna manera significa un cambio de nuestras convicciones y menos de nuestras coaliciones y alianzas partidistas”.

“Jamás, y lo hemos dejado claro, jamás se emprenderá ninguna acción que signifique el menoscabo de las autoridades electorales”, subrayó. Por ello, insistió en su llamado al PAN y PRD a “reconstruir la coalición Va por México”, porque “dividida nadie va a competir”.

Aseguró también que el PRI no traiciona a nadie, “siempre cumple su palabra” y “no ha perdido la confianza de la gente”.