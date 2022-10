‘El rey del cash’ le ‘resbala’ a AMLO: acusaciones no tienen pruebas, afirma

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el libro ‘El Rey del Cash’ de Elena Chávez le afecte políticamente y advirtió que en los próximos meses se publicarán más libros en su contra.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano señaló que los autores tienen toda la libertad para expresarse; sin embargo, dijo que no tiene caso responder a las acusaciones que hace la exesposa de César Yáñez en su libro, ya que la escritora no presenta ninguna prueba de sus dichos.

“Tienen toda la libertad para expresarse. Se han escrito como 10 ya en contra y van a escribirse como otros 10 o 20, nada más que yo tengo un escudo protector que es mi honestidad”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

“No tiene caso estar respondiendo si no hay ninguna prueba. Es un acto de libertad aún sin pruebas y de deshonestidad intelectual. Pero así es esto y van a a seguir, porque no les ha resultado nada”, añadió.

En este contexto, adelanto que las ‘corcholatas’, como Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López también van a recibir “golpes”.

“Si yo no fuese honesto ya me hubieran destruido. Decía Díaz Mirón: ‘Siempre he salido de la calumnia ileso’. Era un gran poeta”, dijo.

‘Libertad absoluta’

El titular del Ejecutivo también fue cuestionado sobre el tiempo que Elena Chávez estuvo en la cárcel por extorsión; no obstante AMLO dijo que no tenía conocimiento sobre ello y se negó a profundizar sobre el caso.

“No, pero tampoco quiero meterme en eso. Está en libertad absoluta. Está para que pueda ser entrevistada por Carmen Aristegui, López-Doriga, Raymundo Riva Palacio, etc”, sentenció.

‘El rey del cash’: ¿De qué trata el nuevo libro sobre AMLO escrito por Elena Chávez?

De acuerdo a la autora Elena Chávez, la obra “evidencia cómo el poder ha sido el gran amor y obsesión del presidente y cómo el odio y el resentimiento han sido el alimento que lo sostiene”.

Elena Chávez estuvo casada con César Yáñez, quien se desempeñó como vocero de López Obrador cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal y durante su campaña presidencial, hasta que en 2018 Jesús Ramírez Cuevas tomó su lugar.

Yáñez continúo como encargado de la Coordinación General de Política y Gobierno de la Presidencia de la República. En junio de este año fue designado subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos del Gobierno Federal.

El rey del cash, afirma la autora, “es un testimonio de lo que acontecía en el círculo cercano al presidente durante los 18 años en los que la autora estuvo casada con Yáñez”.

“Cuento aquí a detalle cómo los operadores del presidente consiguieron durante mucho tiempo miles de millones de pesos para cumplirle a su jefe, y de paso también se sirvieron con la cuchara grande. No busco denostar a ninguno de los personajes que aquí aparecen, sino tan solo romper un pacto de impunidad”, detalla la autora.