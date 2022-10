‘El rey del cash’ son ‘puros dichos sin pruebas y reproches sentimentales’: Mario Delgado

Son solo “dichos y sin pruebas” los testimonios en El rey del cash expuestos por la periodista Elena Chávez, aseguró este lunes Mario Delgado, presidente Nacional de Morena.

El dirigente sostuvo que el contenido del libro que se publicarán este mes es poco serio y “contiene muchos reproches sentimentales”.

Lo conocido hasta el momento del libro apunta a que hubo presuntos actos de corrupción y saqueo de recursos públicos, cometidos por Marcelo Ebrard y Delgado, entre otros funcionarios, para apoyar las campañas de Andrés Manuel López, del PRD y de Morena.

Al respecto, Delgado afirmó que en El rey del cash se ve la “mano peluda” de los conservadores.

“Es el mismo argumento, el financiamiento de Morena, que se hizo con el esfuerzo de miles de mexicanos, pero que es una estrategia para tratar de desprestigiar al movimiento de Morena”, insistió.

¿Morena demandará a Elena Chávez?

Por eso, desestimó las acusaciones de la periodista en contra de López Obrador y de su exvocero, César Yáñez (expareja sentimental de la comunicadora). El morenista aclaró que no se presentará ninguna demanda legal contra la escritora.

“No tiene caso, es muy poco serio” el contenido del libro, reafirmó.

Sobre las revelaciones de la periodista de que él, en su calidad de secretario de Finanzas de la Ciudad de México durante la gestión de Marcelo Ebrard, era quien llevaba las maletas con dinero a las oficinas de López Obrador, Delgado expresó que el movimiento de la 4T no es igual a la oposición.

“No somos iguales. ¡Imagínense! Los de las maletas son los que compraban votos para las reformas. Nosotros no somos iguales, por eso de las bolsas; es una estrategia para tratar de desprestigiar al Movimiento”, indicó.

La semana pasada, el presidente López Obrador no le dio importancia a la próxima publicación del libro.

“Pueden sacar lo que quieran. El cash, cualquier cosa, nada más no me meto en cuestiones personales, sentimentales; eso no me corresponde. Tengo un escudo protector que es mi ángel de la guarda que es el pueblo y mi autoridad moral”, dijo.