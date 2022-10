‘Pueden sacar lo que quieran’, dice AMLO por publicación de ‘El rey del cash’

El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la publicación del libro ‘El rey del cash’ de la periodista Elena Chávez, quien afirma revelar la historia secreta política, personal y financiera de AMLO y su círculo más cercano.

Durante la conferencia de prensa matutina del 3 de octubre, el mandatario mexicano dijo que todo mundo puede presentar lo que quiera porque el pueblo y su autoridad moral son su escudo protector.

“Pueden sacar lo que quieran. El cash, cualquier cosa, nada más no me meto en cuestiones personales, sentimentales; eso no me corresponde. Tengo un escudo protector que es mi ángel de la guarda que es el pueblo y mi autoridad moral”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

‘El rey del cash’: ¿De qué trata el nuevo libro sobre AMLO escrito por Elena Chávez?

De acuerdo a la autora Elena Chávez, la obra “evidencia cómo el poder ha sido el gran amor y obsesión del presidente y cómo el odio y el resentimiento han sido el alimento que lo sostiene”.

Elena Chávez estuvo casada con César Yáñez, quien se desempeñó como vocero de López Obrador cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y durante su campaña presidencial, hasta que en 2018 Jesús Ramírez Cuevas tomó su lugar.

Yáñez continúo como encargado de la Coordinación General de Política y Gobierno de la Presidencia de la República. En junio de este año fue designado subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos del Gobierno Federal.

El rey del cash, afirma la autora, “es un testimonio de lo que acontecía en el círculo cercano al presidente durante los 18 años en los que la autora estuvo casada con Yáñez”.

“Cuento aquí a detalle cómo los operadores del presidente consiguieron durante mucho tiempo miles de millones de pesos para cumplirle a su jefe, y de paso también se sirvieron con la cuchara grande. No busco denostar a ninguno de los personajes que aquí aparecen, sino tan solo romper un pacto de impunidad”, detalla la autora.

La historia da cuenta de traiciones políticas, ambiciones personales, infidelidades, abusos laborales, corrupción y autoritarismo, además de incluir un prólogo de la destacada periodista Anabel Hernández.