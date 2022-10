AMLO descarta investigación por hackeo a Sedena: ‘La gente sanciona’

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó investigación el hackeo hecho a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mediante el cual se conoció que tiene dos nuevos padecimientos.

“No, yo soy partidario que no, la gente sanciona y no les gusta esas cosas”, dijo brevemente a las cámaras cuando se le cuestionó al concluir la gira de trabajo en Oaxaca.

El mandatario refirió el pasado viernes que el ataque a la seguridad informática de la Sedena fue del extranjero.

Ahora, se conoce que además de hipertensión tiene hipotiroidismo y gota, para la cual ya cuenta con tratamiento médico.

Además, los documentos revelaron que una ambulancia aérea fue, en enero pasado, a su quinta ubicada en Chiapas, para trasladarlo a la Ciudad de México, dado que López Obrador tenía un riesgo de infarto.

“Hoy nos comunicamos con el pueblo de Mitla, Oaxaca, mediante mensajes y afectos de ida y vuelta. Esta es mi mejor medicina”, destacó en sus redes sociales en las que compartió un vídeo en el que se le observa saludando a simpatizantes.

Morena ‘sale al quite’ por AMLO: Hackeo a la Sedena ‘le hizo lo que el viento a Juárez’

Tras el hackeo del que fue víctima la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que fue confirmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, la dirigencia nacional de Morena salió en defensa del mandatario mexicano y dijo que el hecho le hizo lo que ‘el viento a Juárez’.

“Llevan más de 20 años queriendo destruir al Presidente López Obrador y más de 4 años queriendo desprestigiar su gobierno y más de 4 años queriendo desprestigiar su gobierno”, difundió la cuenta de Morena en sus redes sociales.

“Montajes, videoescándalos, hackeos, calumnias y pseudo reportajes, le han hecho lo que el viento a Juárez (a López Obrador). Un pueblo entero lo respalda”, detalló el partido en el poder en su cuenta oficial de Twitter.