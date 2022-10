‘El rey del cash’: Esto es lo que ha dicho AMLO del libro de Elena Chávez

López Obrador no responderá a las acusaciones enunciadas en 'El rey del cash' mientras no existan pruebas. (Cuartoscuro)

El rey del cash es la más reciente publicación de la periodista Elena Chávez en la que da cuenta de la supuesta historia secreta política, personal y financiera del presidente Andrés Manuel López Obrador y su círculo más cercano.

A días de su lanzamiento, la obra ha generado polémica sobre las presuntas actividades ilícitas en las que el jefe del Ejecutivo se ha visto envuelto y que hasta el momento permanecían soterradas.

Aunque algunos afirman que la publicación es un golpe al mandatario, él ha mostrado una postura soberbia y ha descartado que existan pruebas para incriminarlo.

¿Qué es lo que ha dicho AMLO sobre El rey del cash?

Días después de circular información sobre el lanzamiento del libro, López Obrador minimizó las consecuencias de la publicación y aseguró que está blindado contra las acusaciones.

“Pueden sacar lo que quieran. El cash, cualquier cosa, nada más no me meto en cuestiones personales, sentimentales; eso no me corresponde. Tengo un escudo protector que es mi ángel de la guarda que es el pueblo y mi autoridad moral”, dijo el pasado 3 de octubre en Palacio Nacional.

Mientras que este 11 de octubre, tras ser cuestionado nuevamente sobre el tema, el mandatario negó que le afecte políticamente ya que la escritora no presenta ninguna prueba de sus dichos.

“Tienen toda la libertad para expresarse. Se han escrito como 10 [libros] en contra y van a escribirse como otros 10 ó 20, nada más que yo tengo un escudo protector que es mi honestidad”, reiteró en Palacio Nacional.

“No tiene caso estar respondiendo si no hay ninguna prueba. Es un acto de libertad aún sin pruebas y de deshonestidad intelectual. Pero así es esto y van a a seguir, porque no les ha resultado nada”, añadió.

En este contexto, adelanto que las ‘corcholatas’, como Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López también van a recibir “golpes”.

“Si yo no fuese honesto ya me hubieran destruido. Decía Díaz Mirón: ‘Siempre he salido de la calumnia ileso’. Era un gran poeta”, mencionó.

El titular del Ejecutivo también fue cuestionado sobre el tiempo que la autora Elena Chávez estuvo en la cárcel por extorsión; no obstante aseguró que no tenía conocimiento sobre ello y se negó a profundizar sobre el caso.

“No, pero tampoco quiero meterme en eso. Está en libertad absoluta. Está para que pueda ser entrevistada por Carmen Aristegui, López-Doriga, Raymundo Riva Palacio, etc”, sentenció.