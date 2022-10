‘El rey del cash’: Así fue el matrimonio de Elena Chávez y César Yáñez, hombre cercano a AMLO

“Escribí el libro con pruebas, no con despecho”. La escritora de “El Rey del Cash”, Elena Chávez, negó que su investigación esté basada en mentiras, como lo ha hecho creer el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias matutinas.

En un total de 290 páginas, Elena Chávez expone traiciones, infidelidades, ambiciones, abusos, corrupción y otros escándalos relacionados con el mandatario, así como con diversos personajes y partidos políticos. Tanto López Obrador como César Yáñez, actual subsecretario de Gobernación, son los protagonistas de la historia, que incluye el prólogo de la periodista Anabel Hernández.

Chávez estuvo casada con César Yáñez, uno de los hombres más cercanos a López Obrador desde el 2000. Fue su vocero cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y en sus campañas por la Presidencia de la República.

Meses antes de que iniciara el sexenio, César Yáñez enfrentó críticas y generó polémica a raíz de su boda con la empresaria Dulce Silva. El enlace matrimonial se realizó con lujos y ocupó la portada de la revista Hola, lo cual fue duramente criticado por ser contrario a la política de austeridad promovida por López Obrador.

Las reseñas de la revista detallaron que la boda religiosa fue en el altar de la capilla del Rosario, considerada una de las maravillas del mundo, adornada con más de 9 mil rosas blancas.

Sin embargo, antes de que se casara, Elena Chávez denunció a su expareja de presionarla para vender su casa y entregarle dos millones de pesos. En un video publicado en redes sociales, la activista señaló a Yáñez por acoso contra ella para obtener la suma mencionada con el fin de ayudar a su entonces novia, Dulce María Silva Hernández, presa por lavado de dinero.

Chávez González narró que tiempo atrás, el exsecretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de Morena vivía con ella, hasta que la dejó acusándola de dedicar su tiempo para ayudar a animales abandonados en la calle.

Un año después, la periodista se dijo sorprendida por la noticia de que Yáñez mantenía una relación con una mujer que era acusada de lavado de dinero. El 24 de mayo del 2017, Dulce María Silva quedó en libertad provisional tras estar recluida poco más de un año en el penal de San Miguel, Puebla.

¿Qué ha dicho AMLO sobre ‘El rey del cash’?

Días después de circular información sobre el lanzamiento del libro, López Obrador minimizó las consecuencias de la publicación y aseguró que está blindado contra las acusaciones.

“Pueden sacar lo que quieran. El cash, cualquier cosa, nada más no me meto en cuestiones personales, sentimentales; eso no me corresponde. Tengo un escudo protector que es mi ángel de la guarda que es el pueblo y mi autoridad moral”, dijo el pasado 3 de octubre en Palacio Nacional.

Ocho días después, el 11 de octubre, tras ser cuestionado nuevamente sobre el tema, el mandatario negó que le afecte políticamente ya que la escritora no presenta ninguna prueba de sus dichos.

“Tienen toda la libertad para expresarse. Se han escrito como 10 [libros] en contra y van a escribirse como otros 10 ó 20, nada más que yo tengo un escudo protector que es mi honestidad”, reiteró en Palacio Nacional.

“No tiene caso estar respondiendo si no hay ninguna prueba. Es un acto de libertad aún sin pruebas y de deshonestidad intelectual. Pero así es esto y van a a seguir, porque no les ha resultado nada”, añadió.

En este contexto, adelantó que las ‘corcholatas’, como Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López también van a recibir “golpes”.

“Si yo no fuese honesto ya me hubieran destruido. Decía Díaz Mirón: ‘Siempre he salido de la calumnia ileso’. Era un gran poeta”, mencionó.

El titular del Ejecutivo también fue cuestionado sobre el tiempo que la autora Elena Chávez estuvo en la cárcel por extorsión; no obstante, aseguró que no tenía conocimiento sobre ello y se negó a profundizar sobre el caso.

“No, pero tampoco quiero meterme en eso. Está en libertad absoluta. Está para que pueda ser entrevistada por Carmen Aristegui, López-Doriga, Raymundo Riva Palacio, etc”, sentenció.

¿De qué trata el nuevo libro sobre AMLO escrito por Elena Chávez?

De acuerdo con la autora Elena Chávez, la obra evidencia cómo el poder ha sido el gran amor y obsesión del Presidente, además de que el o dio y el resentimiento han sido el alimento que lo sostiene.

El rey del cash, afirma la escritora, es un testimonio de lo que acontecía en el círculo cercano al presidente durante los 18 años en los que Elena Chávez estuvo casada con Yáñez.

“Cuento aquí a detalle cómo los operadores del presidente consiguieron durante mucho tiempo miles de millones de pesos para cumplirle a su jefe, y de paso también se sirvieron con la cuchara grande. No busco denostar a ninguno de los personajes que aquí aparecen, sino tan solo romper un pacto de impunidad”, detalla la autora.