No sólo AMLO… ¿Qué enfermedades han tenido los presidentes en sus sexenios?

Un hackeo a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dejó al descubierto que la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador no es buena.

Los archivos revelaron que López Obrador padece de gota, hipotiroidismo e incluso que, a principios de 2022, tuvo un episodio de angina de pecho inestable de alto riesgo y tuvo que ser trasladado en helicóptero de su finca en Palenque, Chiapas, al Hospital Central Militar de urgencia.

Sin embargo, AMLO no ha sido el único mandatario mexicano del Siglo XXI en funciones que ha estado enfermo durante su sexenio. Desde principios de los años 2000, Vicente Fox (PAN), Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI) sufrieron distintos padecimientos que los llevaron al hospital.

AMLO y la angina de pecho que lo puso en riesgo de infarto

Tras la filtración de información del grupo de hackers ‘Guacamaya’, quedó en evidencia el estado de salud de Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció la veracidad de la información. “Estoy enfermo”, afirmó López Obrador.

“Había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital; me recomendaron un cateterismo. Les pedí unos días y en eso me dio COVID y tuve que esperar a que pasara. Fui al hospital y me hicieron el cateterismo”, mencionó el presidente.

La revelación de ‘Guacamaya Leaks’ sobre la angina de pecho del originario de Macuspana, Tabasco, coincide con la fecha en que se sometió a un cateterismo cardiaco, el pasado 21 de enero y sus declaraciones.

Las filtraciones detallan que el 2 de enero lo trasladaron vía aérea al Hospital Central Militar para recibir atención médica y luego pudo ir a Palacio Nacional para continuar sus actividades y monitoreo.

Unos días después de la intervención López Obrador reveló que hizo un testamento político “por si algo llegara a pasarme”, pero manifestó su confianza en no tener que usarlo.

De acuerdo con el Hospital Ángeles, la angina de pecho es un padecimiento en el que las arterias coronarias, que llevan sangre al corazón, se estrechan u obstruyen, lo que provoca dolor transitorio en el tórax o una sensación de opresión en el pecho.

La angina inestable se caracteriza por aumento de dolor, ataques más frecuentes o que se producen cada vez con menor esfuerzo o inclusive en reposo, lo que puede indicar que la obstrucción de una arteria coronaria está aumentando, por lo que la posibilidad de sufrir un infarto es elevada.

AMLO comparte el padecimiento con uno de sus próceres predilectos: Benito Juárez, en quien se inspiró su política de ‘austeridad republicana’, basado en un lema de Juárez que decía que los funcionarios públicos debían “vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado”.

El Benemérito de las Américas murió por una angina de pecho siendo presidente en funciones el 18 de julio de 1872 en Palacio Nacional, donde actualmente vive López Obrador.

Enrique Peña Nieto fue dos veces al quirófano

Enrique Peña Nieto también tuvo padecimientos médicos durante su sexenio (2012-2018) que lo llevaron en dos ocasiones al quirófano.

Primero en 2013 para retirarle un nódulo tiroideo, es decir, un abultamiento dentro de la tiroides que para fortuna del priista resultó ser benigno, pero prendió las alertas de que padeciera cáncer de tiroides. El procedimiento fue exitoso y no afectó sus cuerdas vocales.

Dos años más tarde, a mediados de su mandato, la mañana del 26 de junio de 2015 Peña Nieto fue intervenido de urgencia, para extraer su vesícula biliar, ya que en la madrugada presentó un cuadro clínico de colecistitis aguda, es decir, una inflamación súbita de la vesícula biliar, y fue sometido a una cirugía laparoscópica en el Hospital Central Militar.

Además, en el tramo final de su presidencia, el originario del Estado de México tuvo gran cantidad de críticas por su aspecto ‘demacrado’, ya que lucía más delgado y con líneas de expresión en el rostro a comparación del inicio de su mandato, cuando en 2014 fue considerado entre los 10 políticos más atractivos del mundo por el diario británico Daily Mail.

Felipe Calderón se fractura el hombro

Felipe Calderón fue presidente de México del 2006 al 2012 y durante ese periodo también sufrió un percance que, si bien derivó en la fractura de la cabeza de su hombro izquierdo y una contusión en la rodilla izquierda, no ameritó una intervención quirúrgica.

El hecho fue manejado en forma muy reservada. La Presidencia de la República se limitó a emitir un breve comunicado en el que se informó que Felipe Calderón sufrió un percance en bicicleta mientras realizaba su rutina matutina de ejercicios en los jardines de la otrora residencia oficial de Los Pinos.

El mandatario fue atendido en el Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial y su tratamiento fue descrito como ‘conservador’ y tuvo que usar por unas semanas un cabestrillo.

“El Presidente se encuentra en buen estado de salud, el tratamiento para la fractura del hombro izquierdo es conservador con una expectativa de recuperación de entre seis a ocho semanas,” señaló el comunicado de la Presidencia en 2008.

Por hernia discal ‘pasan cuchillo’ a Vicente Fox

Vicente Fox, el presidente de la alternancia que acabó con más de 70 años del PRI, iniciaba su tercer año al frente del país, mientras un intenso dolor de espalda lo aquejaba.

El 12 de marzo de 2003 Fox Quesada tuvo que ser operado de la espalda por un disco herniado en la columna vertebral. Su cirugía consistió en retirar una hernia discal entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar, la cual afecta los nervios y provoca intensos dolores en la cintura, espalda y la pierna.

El procedimiento quirúrgico duró más de tres horas y resultó exitoso, pero mantuvo al panista casi un mes en recuperación, tiempo en el que atendió los asuntos nacionales con reuniones de gabinete en Los Pinos y videoconferencias. Su reaparición pública fue el 9 de abril de 2003.

Santiago Creel, entonces secretario de Gobernación, estuvo al tanto de la los asuntos internos del país, mientras que el canciller Luis Ernesto Derbez se encargó de continuar las negociaciones diplomáticas de México ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el conflicto en Irak.