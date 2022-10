Caso Pegasus: AMLO acepta que Ejército tiene herramientas ‘de inteligencia’, no de espionaje

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó contundentemente que su gobierno o el Ejército mexicano hayan espiado a periodistas y activistas defensores de Derechos Humanos con el spyware Pegasus, como lo reveló un reportaje publicado hace unos días.

Durante la conferencia de prensa matutina de este 4 octubre, el mandatario mexicano dijo que la investigación periodística no tenía elementos y que su administración no tenía ninguna razón para espiar a periodistas, en especial a Ricardo Raphael, quien afirma que sus comunicaciones fueron intervenidas por las Fuerzas Armadas.

“No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores. No es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor. Si tienen pruebas que las presenten, he estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos”, argumentó AMLO en Palacio Nacional.

“Uno de los que se queja es el señor Ricardo Rafael, qué caso tendría espiarlo, la verdad, él no es un criminal, él es simpatizante del movimiento conservador. Ni siquiera leo sus artículos, no es despreció, sino porque es predecible. ¿Qué interés vamos a tener en estarlo espiando? Sería una pérdida de tiempo“, rebatió.

En este contexto, el titular del Ejecutivo aceptó que la Secretaría de Defensa Nacional sí cuenta con herramientas de intervención de comunicaciones, pero para realizar labores de inteligencia contra el crimen organizado, no para espiar a opositores.

“Ellos tienen labores de inteligencia; no de espionaje, es distinto. Nosotros no espiamos a opositores. Si hay algo que ustedes consideren ilegal y tienen las pruebas, preséntenlas con las autoridades competentes. Estoy hablando con la verdad. Hay que esperar a que la Fiscalía resuelva”, dijo el presidente.

¿Espionaje viene del extranjero?

Tras estas declaraciones, López Obrador fue cuestionado sobre cómo explicaría que civiles fueran espiados durante su sexenio, a lo que dejó entrever que posiblemente la intervención vino del extranjero.

“Es que espían de afuera del país. Bueno, hackearon lo archivos de la Secretaría de la Defensa y ni modo que la propia Sedena se hackeo, no. Son intereses opuestos a nosotros que quisieran tener pruebas para afectarnos, pero no van a lograr su propósito”, afirmó el mandatario.

Finalmente, AMLO dijo que hoy o mañana el Ejército daría a conocer “sin ningún problema” información sobre el supuesto caso de espionaje a periodistas y el ‘sistema’ que adquirió la Sedena.