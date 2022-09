¡Avísenle! AMLO plantea concierto de Belinda y Christian Nodal en Zócalo de CDMX

¡Avísenle! El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó un nuevo concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, ahora con la presencia de Belinda y Christian Nodal, a pesar de haber roto su relación romántica hace unos meses.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el mandatario mexicano celebró la asistencia de más de 280 mil personas al concierto de Grupo Firme, que se realizó ayer en la plaza de la Constitución de la CDMX.

“Vi el concierto, me asomé por la ventana. ¡Cuánta gente! 280 mil y en santa paz. Eso sí, desmayados, porque llegaron desde la mañana, no se movieron para no perder lugar. Eran ríos de gente. Me da mucho gusto eso”, aplaudió AMLO en Palacio Nacional.

Tras el éxito de este concierto, el titular del Ejecutivo informó que “otro cantante famoso”, en referencia a Christian Nodal, estaba interesado en presentarse en el Zócalo sin cobrar.

“Sería buenísimo. Nada más que estaba yo infamándome que era compañero de Belinda y Belinda se ha portado muy bien con nosotros. Nosotros no queremos hacerle un desaire a Belinda. A lo mejor los invitamos a los dos”, dijo el presidente, declaraciones que causaron carcajadas de Rosa Icela Rodríguez y nerviosismo en Jesús Ramírez Cuevas.

Finalmente, AMLO pidió reproducir en la mañanera y dedicó la canción “supérame” de Grupo Firme a los comunicadores y adversarios que criticaron la presentación de la banda de música regional mexicana en la capital del país.

Grupo Firme en el Zócalo impone récord de asistencia

Grupo Firme impuso un nuevo récord de asistencia a un concierto en el Zócalo capitalino, al congregar al menos a 280 mil personas en la plancha del Centro Histórico.

La asistencia para disfrutar de la banda encabezada por Eduin Caz, de 28 años, es la más alta desde el 2009, cuando se presentó el cantante de ranchera Vicente Fernández (1940-2021), quien reunió al menos 217 mil personas.

El concierto de aproximadamente 3 horas fue completamente gratis. En las avenidas principales fueron colocadas pantallas para que todos pudieran disfrutar de los éxitos de la banda mexicana.

Durante el evento hubo 215 atenciones, dos traslados hospitalarios, cuatro atenciones de policías sin traslado, y un par de conatos de conflicto, según detalló el secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres.