La historia de Christian Nodal y su amigo imaginario de la infancia

Cuando era niño, Christian Nodal creció como el hermano mayor, por lo que tuvo que ingeniárselas para jugar y divertirse en una época de la que ha expresado haberse sentido solo. Pero el cantante del género regional mexicano creó una compañía gracias a un amigo imaginario.

El intérprete de ‘Botella tras botella’ confesó la anécdota en 2020, ya que esta presencia fue tan importante para él que incluso tiene fotos en donde está abrazándolo, aunque en realidad solamente está él.

“Yo creo que siempre he estado así de loquito para tener un amigo imaginario. Como soy el mayor y los primeros seis años estuve solito, tenía que jugar solito”, le dijo a Ventaneando.

Aunque no reveló muchos detalles, sí su nombre, que era igual al de él: Christian. “Yo creo que ahí me hice al amigo imaginario. Yo me imagino que ha de haber sido buena onda porque me la pasaba jugando con él”, agregó entre risas.

¿Cómo fue la infancia de Christian Nodal?

El también compositor se ha abierto sobre algunos tristes episodios que vivió en su niñez, mucho tiempo antes de alcanzar la fama, como la ausencia de sus padres. Es la figura que su abuelita la que considera un ejemplo en su vida.

Además de la religión –al acercarlo a la iglesia mormona–, la música siempre fue un refugio para Nodal luego de que su madre sufriera de ataques de epilepsia y su padre tuviera que salir a trabajar para llevarle sustento a la familia. Cuando se convirtió en adolescente es que se fue a vivir a Estados Unidos.

“No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó: ‘¡Christian! ¡Chamaco pen…!’”, contó sobre cómo lo rescató a la revista Rolling Stone.

En una entrevista reciente, el cantante aseguró que nunca había recibido regalos por parte de sus padres.

En la plática, Nodal le aseguraba a su interlocutor que sus padres nunca le habían regalado nada, cuando a sus hermanos menores les han dado varios obsequios; incluso uno de los obsequios era algo con lo que él soñaba pero terminó siendo para su hermana Amely.

“Mi carro de los sueños era un Jeep, güey. ¿A quién crees que le regalaron el pinche Jeep a sus 15 años? ¡A mi hermana! Güey, a mí nunca me regalaron ni un pinche celular. Siempre me la tuve que pelar para conseguir todo lo que quería”, reveló el artista sonorense.

De acuerdo con Christian, sus papás siempre han consentido a sus hermanos con regalos, mientras él no ha recibido algo así de su parte, atribuyéndolo a que, quizá, sea porque él es el hermano mayor.

“A estos morritos les regalan todo; a Amely le regalan todo. Hasta hoy en día, a mí no me regalan nada, carnal, nada”, compartió con su amigo, quien se dijo identificado con las palabras del cantante.

Como en el chat de su transmisión comenzaron a decirle que ‘ya estaba grande’ para pedirle cosas a sus papás, él contestó que lo único que le gustaría es un detalle, pues nunca ha recibido algo así de sus papás.