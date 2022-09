AMLO se pone ‘patriótico’ por T-MEC: ‘No vamos permitiremos que se viole soberanía’

En medio de las consultas de revisión al T-MEC solicitadas por Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no permitirá que se viole la soberanía e independencia de México, en especial este mes patrio.

Cuestionado sobre los amparos que han interpuesto empresas internacionales ante decisiones en materia alimentaria y energética, el mandatario mexicano afirmó que se están atendiendo, pero que no su administración no cederá, ya que nada puede estar por encina de la soberanía nacional.

“Ya tenemos una postura definida, no aceptamos el fracking, no estamos dando concesiones para la minería. Hay amparos, pero se están atendiendo. Nosotros en eso no cedemos”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

“Es lo mismo que con el Tratado (T-MEC), tenemos muy buena relación, nos importa mucho el comercio con EU, pero cuando nos dicen que quieren modificar nuestras leyes les decimos ‘no, eso no’. No hay nada, por importante que sea, aunque se trate de comercio, que pueda estar por encima de nuestra independencia y lo digo en este mes: nosotros no vamos a permitir que se viole nuestra soberanía”, sentenció.

En este contexto, el titular del Ejecutivo confesó que le extraño el llamado a la consulta de revisión del T-MEC, porque el presidente Joe Biden “ha actuado con mucho respecto”.

Consultas del T-MEC en materia energética podrían durar más de 75 días

El proceso de consultas entre México, Estados Unidos y Canadá por el reclamo de esos países sobre el cumplimiento en materia energética bajo el acuerdo comercial T-MEC, podría ir más allá de los 75 días formales -si hay avances-, afirmó hace unos días Tatiana Clouthier, secretaria de Economía y llamó que hay que darle tiempo al tema y no magnificar las cosas.

“A veces le damos sentido a las cosas o las magnificamos con un lente en donde no ponemos las cosas en la perspectiva que habría que ponerlas y decir, vamos a esperar a ver qué pasa”, dijo sobre los procesos que se han levantado al amparo del Capítulo 31 del T-MEC sobre Solución de Controversias para resolver desacuerdos entre países que han sido cuatro en dos años.

La primera fue de Estados Unidos a Canadá, la segunda de Canadá a Estados Unidos; luego Canadá y México le solicitaron a Estados Unidos una consulta sobre reglas de origen, en la que no hubo acuerdos en el proceso de las consultas, trascendió a los paneles que es el mecanismo contencioso y en noviembre se tendrá respuesta por parte del grupo de arbitraje.

“Ya pasamos la consulta, no nos pusimos de acuerdo, vamos a entrar al panel, se conforma el grupo de arbitraje y estamos esperando una respuesta para finales de noviembre en donde el grupo de arbitraje resuelva a favor de México y Canadá o de Estados Unidos y a partir de ahí, se tomen las decisiones que se tengan que tomar a partir de las reglas que están escritas”, señaló.