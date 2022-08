‘Corcholatas’ del PAN rumbo a 2024: Zepeda va por la presidencia; Mauricio Kuri la piensa

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, dice que su compromiso por la entidad es primero, pero no cierra la puerta a buscar una postulación futura a la presidencia de México.

”Yo vengo del sector privado y nunca he puesto un techo en mi vida, yo lo que siempre he dicho es que no voy a decirle que no a un desafío pero se también en mi experiencia a mis 53 años, que lo que tengo que hacer es dedicarme a lo que estoy haciendo si es que pretendo que me busquen para otro lado”, expresó.

La respuesta del mandatario estatal tiene lugar luego de que el pasado lunes, en la plenaria de los senadores del PAN, el presidente nacional del partido, Marko Cortés, lo destapó como uno de los presidenciables para el 2024 junto con la senadora Lilly Téllez.

”Si algo más habrá, pues vendrá, seguramente si ven que estoy haciendo un buen papel aca los queretanos ,si lo desean nunca cerraré una puerta porque nunca he puesto un techo en mi vida”, declaró Kuri.

Señaló que los gobernadores, generalmente, son las cartas más importantes por parte de los partidos políticos para poder encabezar una campaña electoral, sin embargo, su compromiso por Querétaro es primero.

”Yo ahorita estoy cien por ciento comprometido con Querétaro, se que los gobernadores somos una carta fuerte para candidaturas presidenciales, pero primero tengo que hacer mi chamba aquí, estoy enfocado en Querétaro”, reiteró.

Kuri agradeció a quienes lo mencionan como presidenciable, pese a que no es militante del PAN, pero consideró que su perfil se analiza de la misma forma que el de todos quienes tienen una gubernatura a la que llegaron por el blanquiazul.

El Gobernador también aseguró que todos en el Partido Acción Nacional se enfrentarán a un piso parejo cuando llegue el momento para definir candidaturas.

”Creo que aquí sí hay piso parejo… sin ser militante, que me hayan dado tanta oportunidad, estoy muy agradecido, más bien, aquí pensaría que aquí, el que quiera buscarla, tiene el piso parejo”, aseveró Mauricio Kuri.

Damián Zepeda confirma aspiración a la presidencia

El senador del PAN, Damián Zepeda Vidales, confirmó su autopostulación como aspirante presidencial para el 2024, y de paso, cuestionó que el dirigente nacional Marko Cortés excluya a otros perfiles interesados en participar, como él, y levante la mano de algunas personas en específico, por lo que llamó a una competencia real al interior de Acción Nacional.

”Estoy listo para participar incluso en ese proceso al interior de mi partido, por supuesto que sí, como candidato a la Presidencia, buscando un debate real, abierto, público, de ideas, no un esquema controlado”, expresó Damián Zepeda.

El también expresidente nacional del PAN reiteró que, una vez abierto el proceso interno, se registrará para contender por la Presidencia de la República.

Zepeda consideró también un error que el PAN continúe con la alianza con el PRI y PRD. ”Yo creo que es un error esa alianza, voy a impulsar para que se dé algo alternativo”, dijo y señaló que una alianza con Movimiento Ciudadano sería más fructífera que la actual con el PRI y PRD.