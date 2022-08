López-Gatell critica los consultorios de farmacia... pero Salud los autoriza desde hace 12 años

La Secretaría de Salud se ‘lanzó' contra los consultorios adyacentes a las farmacias al advertir que representan un riesgo para la salud y la vida de las personas, sin embargo, estas unidades de salud están reguladas y obtienen permisos de esta misma dependencia.

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, señaló que “para estas cadenas de farmacias lo importante es que salgan con una receta de seis, ocho, 10, 15 medicamentos, la gran mayoría no indicados, no correctamente indicados”.

El modelo de negocio de estas cadenas, en el que presuntamente los médicos lucran junto con las farmacias para recetar medicamentos a los pacientes y que estos los compren en el mismo lugar, lleva 12 años operando en México.

En 2010, la Secretaría de Salud emitió un acuerdo para establecer la prohibición de la venta de antibióticos sin prescripción médica y, en el marco de este acuerdo, las autoridades otorgaron la autorización para la instalación generalizada de este tipo de consultorios ubicados junto a las farmacias y gestionados por éstas, con la excusa de no dejar desprotegida a la población y garantizar la prescripción de antibióticos de manera regulada.

Aunque en 2013 la Cofepris planteó la necesidad de regular y supervisar este tipo establecimientos mediante una Guía de buenas prácticas, en la que estipuló sanciones en caso de incumplimiento de la normativa, multas, y, en casos extremos, clausura temporal o definitiva del establecimiento, la política de la Secretaría de Salud ha permitido la expansión de estos consultorios en todo el país sin que haya una regulación y estricta vigilancia de estos.

Los consultorios están sujetos a la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención medica de pacientes ambulatorios. Esta está vigente desde el 16 de octubre de 2010.

¿Por qué proliferan estos consultorios?

Desde 2020, López-Gatell puso en el radar público la alerta de la proliferación de consultorios adyacentes a las farmacias.

“Estos consultorios proliferaron enormemente durante los últimos seis u ocho años y la razón por la que proliferaron ha sido bien identificada, hay estudios académicos entre otros del Instituto Nacional de Salud Pública, que identifican cómo el gasto público en salud se estancó”.

El funcionario refirió que los consultorios adyacentes a farmacia no tuvieron durante todos esos años un esquema de certificación: “No estaban sujetos a una regulación formal más allá del aviso de funcionamiento o la licencia que les da la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)”.

“La calidad de la atención, aunque ha sido estudiada también por algunas investigaciones de tipo académico, no tenía un mecanismo de responder ante las fallas en calidad y generalmente estos consultorios dan servicios de una o dos consultas. Es decir, para las enfermedades crónicas, que requieren un seguimiento largo, no tienen estas capacidades, no les ha interesado tampoco tener estas capacidades”.

Hugo López-Gatell criticó que en la consolidación de estos consultorios que abarcaron los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, “no hubo una intención de que proliferan aquellos servicios que son de mayor calidad o con mayor probabilidad de satisfacer las demanda de servicios de salud que la sociedad mexicana tiene”.