Margarita Zavala defiende consultorios de farmacias: ‘Cerrarlos es contra los más pobres’

Luego de que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, expresara que es deseable que los consultorios de farmacias desaparezcan por ser un riesgo a la salud de las personas, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Margarita Zavala criticó al funcionario y a Morena por la medida.

A través de redes sociales, la legisladora señaló que no le bastó a la administración actual —que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador— con destituir el seguro popular y desmantelar el sistema de salud en el país, sino que ahora, cerrar los consultorios de las farmacias sería una medida en contra de los más pobres.

“No les bastó con destruir el seguro popular, ni con el desmantelamiento del sistema de salud en México; ahora Morena quiere cerrar los consultorios de las farmacias. Es una más de sus crueles medidas contra la clase media y los mas pobres de México”, escribió la esposa del expresidente Felipe Calderón, en Twitter.

No les bastó con destruir el seguro popular, ni con el desmantelamiento del sistema de salud en México; ahora Morena quiere cerrar los consultorios de las farmacias. Es una más de sus crueles medidas contra la clase media y los mas pobres de México. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) August 17, 2022

Durante la conferencia matutina del presidente, López-Gatell aseguró que este tipo de establecimientos ponen en riesgo la salud y la vida de la población mexicana, ya que no tienen la capacidad de atender enfermedades crónicas.

“Alguien que tiene diabetes, hipertensión, o una enfermedad pulmonar o cardíaca crónica, como gran cantidad de la población mexicana, estos consultorios no le van a resolver o incluso podrían poner el peligro su salud y su vida. Esto está documentado”, comentó el subsecretario.

No obstante, el funcionario expresó que, aunque los consultorios no son los adecuados, tampoco es posible prescindir de ellos de manera inmediata, ya que actualmente no hay una “oferta suficiente de médicos e instalaciones de salud públicas”.

Sin embargo, mencionó que habrá una “fase de transición”, ya que los consultorios de farmacia hoy “cubren una necesidad” que será cubierta por el nuevo sistema de salud del presidente.

“No podemos cancelarlas de tajo. Lo deseable es que no existan. Es probable que la fase de transición implique regular de manera más estricta”, expuso.

Los consultorios de farmacias representan un riesgo para la salud y la vida: Hugo López Gatell Gatell alertó sobre los riesgos de los consultorios de farmacia y su incapacidad para tratar enfermedades crónicas.