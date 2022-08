‘Tengo mi conciencia tranquila’, dice Adán Augusto por polémica con madres de desaparecidos

Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, dijo tener la conciencia tranquila luego de crear polémica por la declaración que dio a la madre de una desaparecida, quien protestaba con otros colectivos en las instalaciones de la dependencia.

“No, yo no doy declaración respecto a eso, tengo mi conciencia tranquila”, comentó en entrevista con medios al salir de Palacio Nacional.

Destacó que en el video completo se da cuenta de que no fue indiferencia. “Cuando regresé a la oficina ya los habíamos atendido, y había un acuerdo”, dijo.

Aseguró que en las instalaciones ocasionalmente llegan grupos que “se plantan y todo, pero se respeta todo”.

El martes, el encargado de la política interior del país se hizo viral en redes sociales luego de replicar a la señora Araceli García, madre de una desaparecida, “yo tampoco confío en usted”.

Sin embargo, en el mismo diálogo manifestó compromiso para resolver sus casos con “paciencia y prudencia”.

López Hernández, quien también es corcholata para la candidatura presidencial de Morena rumbo a la Presidencia 2024, también aseguró ante medios que no ha sido notificado del freno que le puso el Instituto Nacional Electoral (INE) para que no participe en actos que podrían ser indicios de campaña anticipada.

“No conozco de qué me habla, no he sido notificado de la tutela (preventiva)”.

Aseguró que los actos en que participa no son para promocionarse: “Yo no estoy en ninguna promoción, he acudido a eventos del partido, así lo reconocí, es público”.

Además, dado que siguen apareciendo carritos con la leyenda “Adán va”, aseguró que ya acumula entre 15 y 20 denuncias ante autoridades electorales.

El político tabasqueño aprovechó para saludar y fotografiarse con transeúntes que se acercaron a la calle Corregidora.