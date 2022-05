Ya no confío en la Fiscalía de NL’: Padre de Debanhi denuncia filtración de segunda necropsia

Mario Escobar Salazar, padre de Debanhi Escobar, denunció la filtración de una información de la necropsia independiente que solicitaron tras hallar el cuerpo de la joven el pasado 21 de abril en Nuevo León.

“Ya me quitaron a mi hija, ya la asesinaron, ya la mataron, ya me esconden videos, ya no confío en la fiscalía de NL, exijo que se haga una depuración en la fiscalía de Nuevo León, exijo que si el fiscal o el vicefiscal, es la gente que está filtrando esa información quiero su cabeza, que se vayan y que se larguen de aquí porque no merecen ser gente que esté lucrando con la gente de Nuevo León, no se vale”, dijo el padre de Debanhi a través de un video en YouTube difundido la noche de este jueves.

Además, aseguró que el día de mañana acudirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador para exigir que la palabra corrupción se maneje en Nuevo León debido a los malos manejos que llevó la Fiscalía en el caso de su hija.

“No sé cuánto paguen, no sé cuánto les cobran, no sé qué está haciendo la fiscalía en que yo confié, confié en que iban a hacer las cosas bien, tuvieron miedo y les digo, a la Fiscalía de Nuevo León por eso no les creen, porque son unos corruptos”, señaló Mario.

Además, denunció que el proceso de la fiscalía era de cuatro hojas, “donde les faltaba mucha información, el fiscal reconoció porque yo lo sé, reconoció que es un mugrero su necropsia sin estudios como un posible feminicidio ni estudios periciales de sangre, pruebas psicológicas y periciales, relativos a un estudio serio”.

Y es que, de acuerdo con la información filtrada en El País, Debanhi fue asesinada y sufrió abuso sexual antes de morir, además, el documento señala que la joven fue golpeada varias veces en la cabeza y falleció antes de llegar a la cisterna donde fue encontrada.

Mario Escobar dio esta información a la Fiscalía, donde se integró sin que dieran detalles sobre su muerte hasta este día.

Con información de Alberto Silva.