Vacaciones de verano 2022: ¿Cuándo empiezan y cuántos días duran?

¿Te urge un “descansito”?, pues ya no tendrás que esperar mucho tiempo porque no tardan en comenzar las Vacaciones de Verano 2022, así que, si aún no tienes pensado qué es lo que harás durante este periodo de asueto, podrías buscar destinos turísticos de tu interés o planear actividades con tu familia.

Y es que, para este periodo vacacional, la Ley General de Educación (LGE) indica que corresponden por lo menos 20 días de asueto para las niñas y niños de educación básica.

Por ello, el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) indica que las vacaciones de verano para los jóvenes estudiantes darán inicio el viernes 29 de julio de 2022 debido a que este día los docentes realizan trabajos de descarga administrativa.

La LGE marcó para el ciclo escolar 2022 los siguientes dos periodos vacacionales adicionales a los días de asueto durante el verano:

10 días hábiles para las vacaciones de invierno, del 20 al 31 de diciembre de 2021.

10 días para las vacaciones de Semana Santa, que fueron del 11 al pasado 22 de abril de 2022.

Periodo vacacional para alumnos de la UNAM

Para los alumnos y el personal trabajador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el periodo de descanso que marca el plan anual indica que el inicio de las vacaciones administrativas será del lunes 4 de julio al viernes 22 de julio, aunque las clases para el semestre 2023-1 darán inicio hasta el 8 de agosto de 2022.

Por otra parte, en su calendario, la UNAM también marca los siguientes días de 2022 como inhábiles:

Jueves 15 y viernes 16 de septiembre en conmemoración del Día de la Independencia .

. Martes 1 y miércoles 2 de noviembre ( Día de Muertos )

) Lunes 21 de noviembre en conmemoración del Día de la Revolución Mexicana (20 de noviembre de 1910)

(20 de noviembre de 1910) Lunes 12 de diciembre (Día de la Virgen de Guadalupe)