Fernández Noroña denuncia daños a su camioneta de más de 1 millón de pesos

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo (PT), denunció el domingo, a través de Twitter, que su camioneta fue dañada cuando se encontraba dentro de un estacionamiento público.

“Éste es el daño que le hicieron a la camioneta estando en el estacionamiento”, escribió Noroña junto con una fotografía donde muestra su camioneta sin la llanta delantera izquierda, el rin roto y montado aún sobre el disco de la rueda en conjunto con los birlos.

Éste es el daño que le hicieron a la camioneta estando en el estacionamiento. pic.twitter.com/exiLXr0bq7 — Fernández Noroña (@fernandeznorona) April 25, 2022

El tuit de Fernández Noroña llamó la atención de distintos internautas, quienes arremetieron contra él llamándolo “capitalista de clóset”, además de señalar que su camioneta gris es tipo Volvo que cuesta poco más de un millón 300 mil pesos.

“Chillón, de todos modos nosotros, los que pagamos impuestos, vamos a pagar la reparación de tu austera camioneta”, “pues no que muy austero no veo porque no usar el metro o el metrobús o el camión, o tienes miedo de morir como los de ella línea 12 y que Tartufina no sea responsable. Comunista de iPhone”, respondieron al tuit algunos usuarios.

Aunque se desconocen los hechos posteriores de lo que sucedió con el automóvil del legislador, el día de ayer publicó otra fotografía en Twitter dentro de lo que parece un autobús tipo volvo.

Voy en mi súper Volvo Rojo. pic.twitter.com/X50oHOjLGW — Fernández Noroña (@fernandeznorona) April 25, 2022

Por la tarde del lunes, el diputado respondió a una crítica diciendo que su auto costó arriba de un millón de pesos, pero que lo está pagando con un crédito bancario.

“Mire usted, pues no. Es la versión más elegante, es 2021 y me costó 1.5 millones. No tengo porque informarlo por esta vía, pero la estoy pagando con un crédito de @HSBC_MX”, escribió el funcionario en su perfil de Twitter.

Esta es la tercera vez que el diputado comenta que es víctima de una agresión, pues en el estado de Puebla, en 2021, según su testimonio una piedra alcanzó su camioneta cuando se dirigía al municipio de Atlixco.

