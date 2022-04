‘Desecharemos en fast track la reforma eléctrica de AMLO’, adelantan priistas

Diputados del PRI adelantaron que no pasará la reforma eléctrica en fast track.

En un mero trámite fast track, la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador será desechada este domingo.

El grupo parlamentario del PRI adelantó que sólo pasarán algunos oradores para fijar posiciones en la discusión en lo general y en seguida la votación en lo general.

Debido a que en esta primera votación no se alcanzará la mayoría calificada, ya no se procederá a la discusión y votación en lo particular.

Por ello, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Rubén Moreira, anticipó que los partidos de oposición de la coalición Va por México ni siquiera tienen planeada la presentación de reservas, porque ya no se procederá a esta siguiente etapa legislativa con esta iniciativa de reforma presidencial este domingo 17.

Indicó que, de lo contrario, el PRI o cualquier otro partido político tendrían que votar a favor del dictamen en lo general para pasar a la discusión en lo particular, y ninguno de la oposición avalará el documento.