Si ‘batean’ reforma eléctrica, haré una iniciativa para proteger el litio: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si el Congreso de la Unión rechaza su propuesta de Reforma Eléctrica, enviará una nueva iniciativa de reforma a la Ley Minera, que garantizará que el litio solo podrá ser explotado por México y no por empresas privadas nacionales ni extranjeras.

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, el mandatario señaló que esta nueva reforma a la Ley Minera solo necesitaría de una mayoría simple en el Poder Legislativo para ser aprobada, votos que, afirma, sí se pueden conseguir.

“En el caso que impidan la reforma constitucional, que puedan más los legisladores que representan los intereses creados, en ese caso, que sepan que de todas maneras no van a poder disponer del litio”, comenzó.

“Si se llevara a cabo una traición (a la Patria) tenemos el recurso de la Reforma a la Ley Minera que no necesita de dos terceras partes, que es mayoría simple y tendríamos los votos para que el litio sea un mineral de la Nación, de los mexicanos, que no se estén haciendo ilusiones, que no estén pensando que el litio va a seguir estando en el mercado y expuesto a que se apropien de este mineral”, sentenció AMLO desde Palacio Nacional.

El titular del Ejecutivo también amago a sus adversarios asegurando que si esta nueva propuesta de reforma a la Ley Minera es declarada anticonstitucional, la Suprema Corte de Justica de la Nación se volverá a pronunciar a favor de los intereses de México.

“Y si están pensando hacia adelante, igual, si la declaran inconstitucional, con más razón los ministros de la Corte van a pronunciarse a favor del interés Nacional y de México. Fue ayer un buen día”, afirmó.

El presidente @lopezobrador_ adelantó que presentará una iniciativa de reforma a la ley minera para regular la explotación del litio, en caso de que no sea aprobada la reforma eléctrica. pic.twitter.com/dihv9huI7y — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) April 8, 2022

Asimismo, López Obrador dijo sentirse “feliz, feliz, feliz” por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó que constitucional la Ley de la Industria Eléctrica y aseguró que con la decisión de los ministros “salvamos a la Comisión Federal de Electricidad y garantizamos que no aumente el precio de la luz”.

“Ayer se resistieron fuertes presiones en el Poder Judicial. Estuvieron los ministros sometidos a fuertes presiones de intereses creados, de todos lados”.