Expulsión de Rusia de Consejo de Derechos Humanos: México no votará, dice AMLO

En congruencia con la postura de no intervención adoptada por México, el país gobernado por Andrés Manuel López Obrador se abstendrá de votar por la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos en la reunión que se llevará a cabo este jueves a las 10:00 horas en la Asamblea General de Naciones Unidas.

“Lo que hemos nosotros planteado es que no debemos votar por la expulsión de Rusia ni vamos a estar en contra, imagínense, cómo resolvemos el conflicto si no tenemos una intermediación, para qué es la ONU, cómo vamos a dinamitar un instrumento que es fundamental para conseguir acuerdos de paz y evitar la guerra”, señaló.

El presidente @lopezobrador_ adelantó que México se abstendrá de votar este jueves en la Asamblea General de la ONU para decidir la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos. pic.twitter.com/SqNDHZVNnJ — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) April 7, 2022

El mandatario sugirió que al expulsar al país de Vladimir Putin se estarían obstruyendo los caminos para llegar a un acuerdo entre las partes y se dejaría de lado el sufrimiento de los ciudadanos de pie, los más afectados por las decisiones de los diplomáticos.

“Porqué no aceptar que esa guerra dejó al descubierto el fracaso de la política que se inventó para evitar la guerra, porqué se soslayó el problema, porqué no se imprimió más democracia, porqué azuzar y no buscar la solución pacífica, nosotros vamos a seguir insistiendo en que se consiga la paz, para eso es la ONU, para eso es el Consejo de Seguridad”, remarcó.

Esta no es la primera vez que Obrador señala fallas en la gestión del conflicto por parte de la ONU. En días pasados afirmó que la organización “no había hecho un buen trabajo” para evitar la invasión y este jueves lo volvió a sacar a flote.

“No pudieron convocar a las partes, ¿qué hicieron? Nada, y es fácil decir, vamos a decretar sanciones, sí, y vamos a mandar armas, pues sí ¿y las vidas? ¿Quién pone los muertos?”

Ante la urgencia por resolver la disputa, hizo un llamado al organismo para “reparar en el procedimiento y llamar a las partes a la negociación, al diálogo, a parar la guerra, no estar en este caso polarizando y azuzando”.

“Si la ONU no va a poder hablar con Rusia porque la expulsaron quién va a hablar”, cuestionó.