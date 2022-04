AMLO culpa a la ONU de no hacer ‘bien su trabajo’ para evitar invasión rusa a Ucrania

El presidente Andrés Manuel López Obrador culpó a la Organización de las Naciones Unidos (ONU) de no hacer un buen trabajo para evitar la invasión de Rusia a Ucrania.

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario dijo que la guerra en Europa se produjo por una falla en la política y que se debió agotar la vía del diálogo.

“Yo creo que la ONU no hizo bien su trabajo [...] En esa guerra falló la política, no debió permitirse la guerra, se debió agotar la vía del dialogo, no se hizo un buen trabajo, pero nunca es tarde. Se debe buscare acordar la paz y que no haya víctimas, y apoyar de manera humanitaria, pero no azuzar, porque es muy cómodo estar fijando postura desde lejos”, dijo AMLO.

El presidente @lopezobrador_ descartó que exista presión por parte del gobierno de EU para que México fije una postura más contundente respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania. pic.twitter.com/5R3Noya4PC — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) April 6, 2022

Sobre la llamada que sostuvo con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, el titular del Ejecutivo dijo que aceptó enviar un video en el que condenará la invasión de Rusia y que acordaron buscar juntos enviar ayuda humanitaria a Ucrania.

“Hablé con el primer ministro Trudeau ayer por teléfono. Tiene una reunión con jefes de Estado de la Unión Europea para tratar el asunto de Ucrania. Mi planteamiento y el de él fue en el sentido de buscar la ayuda humanitaria. Sobre eso tratamos. Le comenté que no iba yo a poder participar porque voy a estar en las Islas Marías el sábado, me va a representar Marcelo Ebrard”.

“Me pidió que yo grabará un video y lo voy a grabar y lo voy a enviar con nuestra postura que es condenar la invasión, porque nosotros hemos padecido de invasiones [...] Consideramos que no debe haber guerra, estamos en contra de las guerras, estamos por buscar soluciones pacificas”, añadió.

Finalmente, López Obrador descartó que su gobierno tenga presiones de Estados Unidos y Canadá para condenar la invasión rusa.

!No, nos respetan mucho y yo lo agradezco. El frío sabe dónde se arrima, nos respetan y nosotros respetamos. Sí vamos a enviar el mensaje porque sí nos importa mucho la ayuda humanitaria”, sentenció.