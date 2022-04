¿Cuáles son los cambios más relevantes que exige la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial?

Los medios de transporte no contaminantes tendrán prioridad, establece la nueva Ley de Movilidad. (Cuartoscuro)

El martes, los senadores aprobaron los cambios establecidos por los diputados en la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial. El documento final fue remitido al presidente de la República, para efectos constitucionales.

La intención de los cambios es reducir la pérdida de vidas, por lo que las modificaciones perfilarán un mayor orden en el tránsito en el país.

“La ley va a generar que haya un sistema nacional de movilidad y una política nacional que pueda ser financiada por el gobierno federal”, destacó Laura Ballesteros Mancilla.

Al ser entrevistada por Sofía Villalobos en El Financiero Bloomberg, la senadora suplente expuso que la nueva ley va a generar que haya un sistema nacional de movilidad y una política nacional que pueda ser financiada por el gobierno federal.

Refirió que será el gobierno federal el que destine recursos a la infraestructura de transporte.

“Es una ley general, y lo que plantea es una directriz nacional, tiene que suceder que las leyes estatales se armonicen, y hacia los municipios los reglamentos cambien. Es un proceso largo”, expuso.

Detalló que los involucrados en el proyecto buscaron que haya banquetas, ciclovías y señalización en las vialidades.

Los cambios más relevantes con la nueva Ley de Movilidad

De acuerdo con la nueva Ley de Movilidad que está en camino de ser avalada por el Ejecutivo, se aplicarán nuevas normas:

- Se van a estandarizar las velocidades. “Es muy importante saber que la velocidad mata”, expuso la senadora suplente Laura Ballesteros Mancilla.

- Se estandarizará a nivel país que las personas se trasladen en medios de transporte no contaminantes. “(la ley) establece las bases para priorizar los modos de transporte de personas, bienes y mercancías, con menor costo ambiental y social, la movilidad no motorizada, vehículos no contaminantes y la intermodalidad”, refiere un boletín emitido el martes por el Senado de la República.

- Las licencias ahora podrán expedirse no solo de forma física en una impresión en plástico, sino también en formato digital.

- Se exige un programa nacional de alcoholimetría. Los conductores de todo el país serán sometidos a pruebas, e informados sobre los límites permitidos.

El senador de Morena, Elí César Cervantes Rojas, destacó que las modificaciones que se realizaron al dictamen en la Cámara de Diputados tienen la finalidad de dar mayor certeza a las y los ciudadanos, para ejercer su derecho humano a la movilidad, en condiciones de seguridad vial, con piso parejo para municipios y entidades federativas.

Por el PAN, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz aseguró que en este tema la industria automotriz no tiene razón y que es hora de tener vehículos con estándares internacionales de seguridad; además, advirtió que la Secretaría de Economía tendrá un plazo razonable para publicar la Norma Oficial Mexicana.

Verónica Delgadillo García, senadora de Movimiento Ciudadano, reconoció el trabajo parlamentario que se realizó para la aprobación de esta Ley, la cual está encaminada a disminuir los límites de velocidad y prohibir el uso de vehículos por personas en estado de ebriedad.