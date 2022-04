Tururú: Adán Augusto López huye al Metro para evadir preguntas sobre uso de aeronave

Ante la polémica que causaron sus declaraciones del fin de semana, y por el presunto uso de una aeronave de la Guardia Nacional para actos proselitistas de la revocación de mandato, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, rechazó una vez más declarar ante la prensa y se refugió en el Metro de la Ciudad de México.

Alrededor de las 13:15 horas de este martes 6 de abril, el secretario ingresó a la calle Corregidora, donde se ubica la puerta 8 de Palacio Nacional, se detuvo en la entrada y platicó con Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar.

Minutos después, se dirigió hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero al ver a los medios de comunicación siguió caminando sin rumbo claro.

- ¿Ahorita a dónde va?

- Al Metro.

- ¿A qué estación?

- A una.

- ¿Va a hablar con la Jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum)?

- Voy a la Iglesia… No voy a dar ninguna declaración, ustedes saben.

- ¿Va a votar el domingo?

- Claro.

- ¿A dónde va secretario?

- Ya a trabajar.

El encargado de la política interior ingresó a la estación Zócalo, y previo a pasar por los torniquetes insistió en que “no va dar declaraciones”.

Se le cuestionó sobre la denuncia que interpuso la oposición ante la Secretaría de la Función Pública por los hechos del fin de semana, a lo que respondió: “No sé si esté denunciado o no”.

Ante la insistencia de la prensa, la mandó a dirigir sus preguntas a otras áreas: “Si quieren ver alguna… u opinar, pues ahí están los organismos de transparencia, yo estoy obligado en ese caso a transparentar todas mis acciones… para eso están las unidades de comunicación social.

Se le reiteró la pregunta en torno a si viajó con Mario Delgado, líder de Morena, en una aeronave de la Guardia Nacional, y apeló su derecho a no declarar: “No voy a dar declaración señorita, respeto su derecho a preguntar pero respeten mi derecho a no responder o no dar declaración”.

Su acceso fue con boleto, y no con tarjeta intermodal, estuvo acompañado de cuatro guaruras, y sólo recorrió una estación, pues se bajó en Allende y tomó un taxi rumbo al Zócalo.

Las polémicas

El pasado fin de semana, en gira por Sonora, en abierta campaña de difusión de la consulta ciudadana para la revocación de mandato, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se adelantó y anticipó la desaparición del INE.

El funcionario tabasqueño estimó que con la reforma electoral que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará próximamente a la Cámara de Diputados “se van a ir todas ésas que ahora se llaman autoridades electorales”.

Por otra parte, en un acto en Coahuila llamó la atención la presencia de Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, Mario Delgado, y Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional.

En redes sociales, se difundieron imágenes y videos de los funcionarios frente a una aeronave de la Guardia Nacional.

Con información de Víctor Chávez