Las prioridades de AMLO no están en orden: Germán Martínez

Al priorizar la consulta de revocación de mandato sobre el tema de la violencia que viven estados como Michoacán y Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene claras sus prioridades, acusó Germán Martínez, senador integrante de Grupo Plural.

Durante su participación en La Silla Roja, el funcionario señaló este domingo que seguramente habrá 600 personas que no acudirán el próximo 10 de abril a la consulta de revocación de mandato debido a que han sido asesinadas en lo que va de la administración de López Obrador.

En la transmisión, Víctor Piz recordó la declaración emitida por Germán Martínez el pasado martes 29 de marzo, cuando dijo “al diablo con su revocación, así como él mandó un día al diablo a las instituciones, yo mando al diablo a su revocación, es una farsa, que se ponga a pacificar a Michoacán”.

Martínez expresó que la prioridad del Presidente debe ser eliminar el delito y pacificar al país y no levantar fotos en espectaculares o bardas pintadas.

Criticó que la revocación de mandato es un ejercicio de calentamiento rumbo a las elecciones de 2024. También dijo que este proceso es un “concurso de aplausos” para ver que gobernador de Morena lleva a más participantes a las casillas.

“Me duele mucho la violencia en mi tierra (Michoacán). Me duele lo de San José de Gracia, los periodistas de Zitácuaro, la muerte del alcalde de Aguililla, y los muertos de Zinapécuaro. Parece indoloro este gobierno, parece que no se conmueve”, señaló Martínez al señalar la falta de una estrategia sólida de seguridad de parte del Gobierno Federal cuestionada por Leonardo Kourchenko.

Criticó que el obradorismo llegó al poder porque se había conmovido con los muertos de administraciones anteriores, y ahora “le toca” hacerse cargo de los muertos de su administración.

“No hay condenas por desapariciones forzadas en este país... la verdad se está haciendo un abuso de la prisión oficiosa y de la justicia en los medios de comunicación”, explicó.

Luego de ser cuestionado también por Enrique Quintana acerca de la “narrativa” con la que la administración de López Obrador señala los enfrentamientos de organizaciones delictivas en diferentes estados de la república, Martínez señaló que el Gobierno desestima estos asesinatos porque deja de considerarlos como personas.

“La 4T está abriendo tumbas, primero por la pandemia y ahora por la violencia y por su ineficacia”, expresó el senador, quien también enfatizó en seguidas ocasiones que “hay miedo en Michoacán”.

Finalmente, Germán Martínez argumentó que “esa revocación tiene una sentencia de muerte para el Instituto Nacional Electoral (INE)”, al señalar que sea cual sea el resultado, Andrés Manuel López Obrador va a atacar al INE por las casillas colocadas y la organización del presupuesto.

Enfatizó que la 4T quiere la cabeza de Lorenzo Córdova, debido a la narrativa que el mandatario mexicano podría tener al proponer alguna reforma electoral que pretenda eliminar o hacer cambios en la organización del INE. Incluso coincidió con expertos que han mencionado que a partir del 11 de abril, el Presidente comenzará a arremeter contra el órgano electoral.