AMLO solicita a militares que defiendan el Tren Maya

A través de un video compartido en redes sociales el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, compartió que el viernes y el sábado vistió cuatro campamentos de ingenieros militares que han iniciado la construcción de 550 kilómetros del Tren Maya y el nuevo aeropuerto de Tulum, Felipe Carrillo Puerto.

Al hablar con los ingenieros encargados de los tramos 6 y 7 del Tren Maya el mandatario les mencionó a los militares que una de las razones, más allá del turismo, por las que se está construyendo es para garantizar que nunca falten las pensiones de los integrantes de las fuerzas armadas.

Al igual que, les dijo a los militares que es necesario que cuiden y defiendan las obras que se hacen con el presupuesto público.

“¿Y por qué estamos haciendo todo esto? No solo para impulsar el turismo, no solo para impulsar el desarrollo, para que haya trabajo, para que se tengan utilidades y se garantice en el futuro que nunca falten a las pensiones a los integrantes de las fuerzas armadas que van al retiro; no solo eso, también para que cuiden y defiendan estas obras que se hacen con dinero del presupuesto, sin deuda”, declaró.

También les mencionó que su participación se debe a que en el país ya no se permite la corrupción por lo que estos proyectos son sin fines de lucro y en beneficio de todos los mexicanos.

“Se están financiando estas obras con el presupuesto público, porque no permitimos la corrupción, el presupuesto rinde cuando se maneja con honestidad”, comentó.

En el video, López Obrador expresó su agradecimiento a cada uno de los ingenieros militares que ha participado en las megaobras del gobierno como lo son el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Y a todos los militares les mencionó que planea estar yendo a supervisar el avance de las obras y les recordó que el Tren Maya debe de estar terminado para diciembre del próximo año.