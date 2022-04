Ejidatarios apoyan al Tren Maya: AMLO a artistas

En réplica a la campaña que emprendieron artistas contra el Tren Maya, denominada #SalvemosLaSelva, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una propia, con ejidatarios defendiendo la obra, bajo el eslogan #SúbeteAlTren.

En el clip, los ejidatarios destacan que el tren no pasará por los cenotes, los cuales son protegidos por la comunidad.

“Hemos notado que las dependencias hacen los estudios del suelo, de la flora y fauna del lugar, están haciendo los estudios de la selva, del medio ambiente y no hay tal ecocidio”, dijo Tony Kinil, del ejido Jacinto.

“Tengan, para que aprendan. Para que les dé más coraje a los conservadores”, expresó el Presidente al concluir el video.

Además, aseguró que la obra cuenta con todos los permisos ambientales, incluso en el tramo 5, el cual mantiene un amparo.

“Y sí, se tienen todos los permisos, todos los permisos de impacto ambiental, todo, todo. Y no sólo son los permisos, es una convicción. Nosotros no vamos a destruir la selva, no somos iguales”, reiteró.

El mandatario consideró que quienes están en la campaña contra el Tren Maya lo hacen por dinero o por ideología.