Córdova contesta a AMLO: ‘En democracia es normal hablar con todas las fuerzas políticas’

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), fue objeto (otra vez) de las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien opinó sobre su presencia en una sesión plenaria del PAN.

“Imagínense, el presidente del INE encabezando el congreso del PAN, de un partido, cuando debería de ser una autoridad imparcial y cuidar las formas. Pero no, no se dan cuenta o no les importa”, recriminó.

Córdova continuó este viernes su asistencia a plenarias, en esta ocasión a la del PRD. En su cuenta de Twitter, el consejero dijo lo siguiente:

“En democracia, es absolutamente normal que la autoridad electoral converse con todas las fuerzas políticas”.

Córdova agregó que durante su trabajo en el INE, ha asistido a un número considerable de reuniones plenarias de distintos partidos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

El consejero presidente remarcó la ‘normalidad’ de estas visitas al apuntar que en 2020 fue invitado a la plenaria de los diputados de Morena a la que, aclaró, no pudo asistir.

“Sin embargo, desde la fundación de este partido (Morena) he tenido la oportunidad de conversar con sus dirigentes nacionales en distintos momentos. El diálogo es fundamental en democracia”, dijo.