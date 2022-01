AMLO lamenta asesinato de periodista Lourdes Maldonado en Tijuana

Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de la periodista Lourdes Maldonado López, asesinada la noche del domingo en Tijuana, a pesar de contar con protección estatal y de pedir ayuda al presidente en 2019 para presentar una demanda contra la empresa Primer Sistema de Noticias (PSN), propiedad de Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California.

Durante la conferencia de prensa de este lunes, el mandatario envió su pésame a los familiares de la comunicadora y aseguró que no habrá impunidad y que se castigará a los responsables, tanto materiales, como intelectuales.

“Es lamentable lo que sucedió con la compañera, nuestro pésame a familiares. Duele mucho, desde luego vamos a llevar a cabo la investigación. Ella estuvo a principios de 2019 e hizo una denuncia de un asunto laboral con la empresa de radio vinculada a Bonilla. No era un asunto de amenazas y se le ayudó y garantizó que su demanda fuese atendida, incluso había ganado su demanda, hablaba aquí y se le ayudada. Lamentablemente la asesinan”, dijo AMLO.

López Obrador afirmó que su compromiso es que “no haya impunidad y se encuentren a los responsables”. Agregó que se investigará si el móvil del asesinato tiene alguna vinculación con la denuncia que había presentado y dijo que no se puede en automático vincular una demanda de tipo laboral a un crimen. “No es responsable adelantar algún juicio, hay que esperar y no dejar de considerar lo político. Se está llevando a cabo la investigación”.

Asimismo, pidió no olvidar que la violencia que se vive es parte de un proceso de degradación progresivo que se empezó a manifestar hace 20 o 30 años, “casi a la par de la aplicación de la llamada política económica neoliberal, cuando empieza a hacerse más evidente y monstruosa la desigualdad económica y social”, sentenció”.

Violencia contra periodistas

Lourdes Maldonado López se convirtió en la segunda periodista en Tijuana y la tercera en el país, en ser asesinada durante los primeros días de 2022.

El pasado 17 de enero, Margarito Martínez Esquivel, fotoperiodista de nota policial en Tijuana fue asesinado a tiros cuando salía de su domicilio.

Martínez Esquivel era beneficiario del mecanismo de protección a periodistas de Baja California y estaba en análisis su incorporación al mismo esquema de la Secretaría de Gobernación Federal.

De la misma forma, a Lourdes Maldonado López la mataron a tiros dentro de un vehículo, según confirmó la fiscalía estatal de Baja California casi a medianoche.

En 2019, Maldonado acudió a la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y pidió ayuda y justicia laboral “porque hasta temo por mi vida”.

Maldonado llevaba años inmersa en una disputa laboral contra Jaime Bonilla. La reportera había anunciado recientemente que había ganado una disputa a una empresa de medios propiedad del exgobernador de Baja California, tras nueve años de litigios.

Asimismo, durante los primeros días de enero, se confirmó la muerte del comunicador mexicano José Luis Gamboa, quien murió tras ser atacado con un arma blanca durante un supuesto asalto en Veracruz.

Gamboa era director del diario digital Inforegio, falleció el 10 enero pero no identificado hasta cuatro días después.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) dijo entonces que “Gamboa había denunciado y criticado fuertemente a autoridades locales por su relación con el crimen organizado” y pidió que no se descartara su labor periodística como presunto móvil del delito.