Comprobé en carne propia que ómicron no tiene la letalidad de otras variantes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció este jueves en redes sociales, luego de que el lunes diera positivo a COVID-19.

En su mensaje en vivo, compartió que va saliendo de la enfermedad y que ha comprobado que, a diferencia de variantes anteriores, ómicron no es tan mortal.

“Voy saliendo del COVID. Y quiero también compartir esta información con ustedes porque considero que es bastante alentador el poder comprobar, ahora sí que en carne propia, que esta variante del COVID no tiene la letalidad, la peligrosidad, de la variante anterior, de la llamada delta”, apuntó en su mensaje.

López Obrador afirmó que con ómicron los síntomas son leves, equivalentes a los de una gripe. Dijo que no ha presentado calentura ni falta de oxigenación, y no ha tenido ningún tratamiento especial por ello. Solo ha tenido ardor en la garganta y está ronco.

El presidente dijo que le daba gusto saber que, debido a esto, puede pensarse en que ya se va de salida de la pandemia. “Todavía es pandemia, pero yo creo que con esta nueva variante no hay muchos riesgos. No van a aumentar las hospitalizaciones. Hay, pero no están aumentando mucho. Y lo más importante: no vamos a tener más fallecimientos”, aseguró.

El mandatario federal comentó que ya no tiene síntomas.

“No he tomado medicamentos especiales, estos nuevos medicamentos que ya se aprobaron. No quise hacerlo porque además estos antivirales aún cuando ya están autorizados (...) deben de aplicarse más a quienes tienen enfermedades crónicas y a la gente mayor. Pero yo con paracetamol”, contó.

El 10 de enero, AMLO dio a conocer que se contagió por segunda ocasión con el virus SARS-CoV-2.

Por ello, se ha aislado y solo ha trabajado a distancia. El martes apareció en una videollamada en la conferencia matutina, que por ahora está a cargo del secretario Adán Augusto López.