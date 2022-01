‘Me siento bien’: AMLO aparece en videollamada de la ‘mañanera’

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio un mensaje a distancia durante la conferencia de prensa de este martes, luego de haber contraído por segunda vez la enfermedad provocada por el coronavirus.

“Estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien, afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos”, dijo en el video.

El mandatario aprovechó para enfatizar que los síntomas de ómicron son menos graves que los de la variante delta y dio los pormenores de su situación de salud con el objetivo de tranquilizar a la población.

“Este mensaje es para informar cómo me encuentro, también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental de que no nos espantemos. Afortunadamente esta es una variante que no tiene el grado de peligro que la variante delta y lo estoy experimentando”, comenzó diciendo.

“Miren, me voy a medir la temperatura, 36.1, así he estado, no he tenido calentura; oxigenación, 96; estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien”, precisó.

Dadas las condiciones, Obrador afirmó que continuará con sus labores a distancia y en caso de tener que presentarse va a hacer uso riguroso del cubrebocas como medida de prevención.

“Yo voy a seguir trabajando, si hay personas me voy a poner el cubrebocas sino como lo estoy haciendo ahora pero voy a seguir en mis labores”, dijo.

Asimismo, subrayó que la situación derivada de la propagación de ómicron no es tan grave a comparación de las olas de COVID anteriores y que “muy pronto las cosas van a normalizarse”.

AMLO enferma de COVID por segunda vez

El mandatario confirmó este lunes a través de sus redes sociales que había contraído COVID-19, luego de presentarse con voz ronca en la “mañanera” del mismo día.

Obrador se había reunido días antes con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien había obtenido un resultado positivo en una prueba COVID este viernes 7 de enero.

Esta es la segunda vez que Obrador presenta infección por COVID, la primera fue en enero del año pasado después de una gira por dos estados de la República.