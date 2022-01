México, el país con más contagios de ómicron en América Latina: GISAID

México es el país con más contagios detectados por la variante ómicron en América Latina, de acuerdo con las cifras de la plataforma Mundial para Compartir Todos los Datos Sobre la Influenza (GISAID, por sus siglas en inglés),

Al corte de este jueves 6 de enero, la República Mexicana ha registrado 374 casos positivos por ómicron y se ubica en la posición número 23 de 94 países que fueron enlistados en la base de datos de GISAID.

Después de México se ubica Brasil con 373 casos, y Chile con 327 contagios por esta variante de COVID-19.





A nivel global, el Reino Unido se perfila en primer lugar, con 77 mil; Estados Unidos en segundo, con 54 mil 108, y Dinamarca en tercero, con unos 9 mil 742 casos. Panamá, Egipto, Irán, Vietnam son las naciones que se ubican al final del listado por reportar apenas un caso positivo por ómicron.

Los estados que han presentado más casos por ómicron son Quintana Roo, Jalisco, Puebla, Guanajuato y Sonora. Incluso, Nayarit dio a conocer este jueves que detectó su primer contagio por esta variante, por lo que suspenderá eventos masivos y las escuelas regresarán a la modalidad en línea.

Según estudios, la variante ómicron de coronavirus se caracteriza por presentar síntomas como secreción nasal, dolor de cabeza, fatiga, estornudos y dolor de garganta.

El pasado 4 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el país viva una cuarta ola de contagios, al detallar que solo en tres entidades se registraron aumentos en la propagación del virus.





El mandatario afirmó que existe un alza en los casos positivos, pero negó que esto se traduzca en hospitalizaciones o muertes.

“Es importante que se sepa que esta nueva variante es en efecto muy contagiosa, pero afortunadamente no está demandando de hospitalización ni tenemos casos, y eso es lo más importante, de incremento de fallecimientos, que la gente sepa esto, también cuidarnos, seguir cuidándonos, pero no alarmarnos, que no nos infundan, que no nos metan miedo, nosotros estaremos informando cualquier situación”, dijo.